Así un tigre se abalanzó contra el público en una función de circo y causó pánico

Un tigre saltó una valla de contención durante una función de circo en Rusia este domingo. El animal se puso de frente a los espectadores que tuvieron que ser evacuados del lugar entre gritos.

La inédita situación ocurrió en la ciudad de Rostov del Don luego de que se desprendiera una red que separaba al público del escenario principal, provocando el susto entre los animales que eran parte de la función.

Al momento del incidente se encontraban dos domadores y tres tigres en el escenario realizando un número. Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas fatales por la sorpresiva escena.

Cómo se produjo la huída del tigre





Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales, donde se ve claramente que la malla de contención del escenario se desploma y dos tigres se van hacia el medio del escenario y un tercero se abalanza hacia el público.

Los empleados del circo comenzaron a evacuar rápidamente a los presentes que miraban la escena con miedo; algunos adultos que estaban en el público corrían y los más chicos gritaban según detallaron testigos a medios locales.

El principal pedido de los entrenadores de los animales a los asistentes del evento fue que se sienten en sus lugares y mantengan la calma para evitar que el tigre se altere y la situación escale a mayores.

Minutos más tarde pudieron atrapar al animal, colocarle una correa y enviarlo nuevamente a su jaula; sin embargo, comenzaron una investigación para determinar si las autoridades del circo cumplía con las medidas de seguridad correspondientes.



