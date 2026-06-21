Histórica cumbre entre Estados Unidos e Irán en Suiza en busca de un acuerdo

Negociadores de Estados Unidos e Irán mantendrán este domingo una crucial ronda de conversaciones en el complejo turístico de montaña de Büergenstock, Suiza.

El encuentro representa el primer acercamiento formal tras la firma de un memorándum bilateral que busca poner fin al conflicto en Medio Oriente, incluyendo la escalada militar en el Líbano.

Avances técnicos y fricciones diplomáticas en la mesa

La delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente JD Vance, acompañado por el enviado presidencial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner.

Antes de ingresar al cónclave, Vance aseguró que ya se garantizó la apertura del estrecho de Ormuz y el freno al programa nuclear iraní, calificando las sesiones de hoy como estrictamente técnicas.

Por la parte iraní, la comitiva estará integrada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi.

Al inicio de la jornada, los representantes de Teherán rechazaron participar de la foto oficial y del saludo de manos protocolar con los funcionarios norteamericanos.

Presión de Trump y el rol de los mediadores internacionales

En paralelo a la cumbre, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó una dura advertencia a través de su red social Truth Social.

El mandatario amenazó con golpear militarmente a Irán si el régimen de Teherán no logra contener los ataques de la organización chiita Hizbulá en la región.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, advirtió mediante la agencia Fars que cualquier incumplimiento de Washington pondrá en riesgo la totalidad del acuerdo.

Las negociaciones, que cuentan con la mediación de Pakistán y Qatar, sumaron la presencia del director del OIEA, Rafael Grossi, cuya participación directa en la mesa fue vetada por la delegación iraní.