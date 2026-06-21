Meloni le respondió a Trump: "Lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos"

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, publicó un duro video de descargo en sus redes sociales en respuesta a los ataques del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La mandataria italiana cuestionó abiertamente la actitud del líder norteamericano hacia sus socios internacionales, profundizando la grieta en el bloque occidental.

Cuestionamientos a la estrategia internacional de Washington

En su mensaje audiovisual, la jefa de Gobierno italiano lamentó el comportamiento de la Casa Blanca con las naciones aliadas y trazó un paralelismo con la diplomacia que Trump despliega ante otras potencias.



La mandataria señaló que esta actitud hostil por parte del presidente estadounidense ya se convirtió en una conducta reiterada.



"Lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que se muestra mucho más complaciente", lanzó la mandataria italiana.

Las declaraciones de la primera ministra subieron el tono de la disputa tras el estallido de la guerra con Irán, conflicto que Washington inició de manera unilateral el pasado 28 de febrero y en el cual Roma decidió mantener una postura de neutralidad y no intervención militar.

El fuerte carácter de ambos líderes y el factor religioso

Pese al cruce de acusaciones, Meloni intentó matizar el vínculo político durante la reciente cumbre del G7 celebrada en la localidad francesa de Évian.

En una conferencia de prensa, la funcionaria atribuyó las desavenencias al temperamento de ambos y a la firme defensa que cada uno ejerce sobre su propio interés nacional.

Durante el foro internacional, se pudo ver a ambos mandatarios dialogar en varias oportunidades para intentar acercar posiciones.

La relación entre los antiguos aliados se había deteriorado notablemente en los últimos meses, no solo por la estrategia bélica en Medio Oriente, sino también por las reiteradas críticas públicas de Trump hacia el papa León XIV.