Trump volvió a atacar a Giorgia Meloni por la guerra con Irán: ¡Esto no está bien!

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, acusándola de rechazar cualquier tipo de implicación en la guerra contra Irán.

A través de su red social Truth Social, el mandatario norteamericano cuestionó el compromiso de Roma frente a lo que calificó como una gravísima amenaza nuclear.

El reclamo militar a los aliados de la OTAN

Las declaraciones de Trump se producen en el marco del conflicto bélico iniciado por Washington el pasado 28 de febrero contra la República Islámica.

El mandatario estadounidense lamentó la falta de apoyo operativo por parte de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Medio Oriente.

El jefe de Estado norteamericano cuestionó específicamente a los países europeos que, como Italia, se negaron a ceder la totalidad de sus bases militares estratégicas.

Debido a esta postura, Trump tildó en los últimos meses a la alianza internacional de ser un "tigre de papel" y deslizó la posibilidad de retirar a su país del bloque.

Falsas fotos en el G7 y represalias diplomáticas

La escalada verbal sumó tensión tras una entrevista televisiva donde Trump afirmó que, durante la última cumbre del G7, Meloni le había suplicado sacarse una foto juntos por lástima.

La mandataria italiana desmintió categóricamente los dichos en sus redes oficiales, calificando el episodio de invento absoluto y asegurando que ni ella ni su país ruegan.

La disputa generó una respuesta institucional inmediata por parte del gobierno italiano para marcar su disconformidad con los agravios.

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, canceló de forma oficial la visita diplomática que tenía programada a los Estados Unidos para este fin de semana, profundizando la brecha política entre ambos líderes conservadores.