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Irán rechazó la posibilidad de inspecciones internacionales en instalaciones nucleares atacadas

Así lo sostuvo el viceministro de Asuntos Exteriores del país persa, Kazem Garibabadi.

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Irán rechazó este miércoles la posibilidad de inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en las instalaciones nucleares que fueron alcanzadas durante los recientes ataques en Oriente Medio. 

La decisión del país persa representa un nuevo obstáculo para los esfuerzos diplomáticos tendientes a consolidar el acuerdo marco alcanzado entre Irán y Estados Unidos para poner fin al conflicto bélico regional.

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El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Garibabadi, advirtió que no existe ningún plan para autorizar el acceso de los inspectores internacionales a los complejos afectados. 

Además, mediante una publicación en la red social X, el funcionario del país persa desmintió que se hubiera producido una reunión con el director general del OIEA, Rafael Grossi, durante los encuentros diplomáticos celebrados en Suiza.

"En Suiza no se celebró ninguna reunión con Rafael Grossi, pese a la solicitud presentada por el director general del OIEA. Tampoco existe ningún plan para permitir el acceso a las instalaciones que fueron objeto de ataques ni al material nuclear", sostuvo el funcionario iraní.

Según Garibabadi, las cuestiones relacionadas con el programa nuclear del país persa sólo podrán ser tratados en el marco de un acuerdo definitivo y una vez que las potencias occidentales eliminen todas las sanciones económicas impuestas contra el país persa. 

Detalles sobre las tratativas diplomáticas

Pakistán, mediador entre Washington y Teherán, confirmó este miércoles que las conversaciones técnicas entre ambas partes se reanudarán a comienzos de la próxima semana, aunque todavía no se definió públicamente la sede de los nuevos encuentros.

"Las conversaciones técnicas están en marcha y se reanudarán la próxima semana, probablemente el lunes o el martes. Este es un receso temporal y las conversaciones continuarán", detalló durante una conferencia de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní, Tahir Andrabi.

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