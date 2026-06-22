Estados Unidos suspendió las sanciones al petróleo de Irán hasta agosto y bajó el precio del barril

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este lunes la suspensión temporal de las sanciones económicas aplicadas sobre el petróleo de Irán, permitiendo la producción, venta y transporte de crudo y derivados hasta el próximo 21 de agosto.

La medida de la administración norteamericana busca viabilizar la primera ronda de negociaciones directas tras semanas de hostilidades militares y treguas parciales.

El impacto en los mercados energéticos globales fue inmediato. El precio del petróleo Brent, que cotizaba en torno a los 80 dólares tras haber tocado un pico histórico de 126 dólares a finales de abril debido al conflicto bélico, revirtió su tendencia alcista previa y se desplomó hasta los u$s77,6 por barril tras conocerse la licencia oficial del organismo gubernamental.

Cimientos firmes para un acuerdo en Suiza

Las conversaciones formales se desarrollan en el exclusivo complejo de Burgenstock, ubicado en los Alpes suizos.

Desde el lugar, el vicepresidente estadounidense JD Vance se mostró optimista respecto al curso del diálogo bilateral y destacó el rol clave que desempeñan Pakistán y Catar en calidad de naciones mediadoras del proceso.

"Pusimos unos cimientos sólidos para llegar a un buen resultado para el pueblo estadounidense", afirmó el funcionario en la cumbre.

Entre los principales avances sectoriales, Washington confirmó que Teherán aceptó formalmente el regreso a su territorio de los inspectores técnicos del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), un requisito clave exigido para avanzar hacia una desnuclearización permanente.

Flexibilización financiera y reconstrucción iraní

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ratificó el alcance del alivio comercial otorgado por las potencias de Occidente.

El canciller especificó que la medida suspende el bloqueo sobre las exportaciones petroquímicas y habilita el uso de activos financieros que permanecían congelados en cuentas bancarias internacionales.

El memorando de entendimiento firmado la semana pasada estipula una hoja de ruta con un plazo inicial de 60 días para avanzar hacia un esquema de paz duradero.

Con la flexibilización de las sanciones petroleras, ambas delegaciones buscan estabilizar los precios de las materias primas a nivel global mientras se avanza en los términos del pacto definitivo.