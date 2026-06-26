Trump acusó a Irán de violar el cese al fuego en el Estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este viernes como una "violación estúpida" del alto el fuego al reciente ataque con drones perpetrado por Irán en el Estrecho de Ormuz.

La acusación del mandatario llega luego de confirmarse que una de las aeronaves no tripuladas impactó contra un buque mercante, poniendo en riesgo el memorando de entendimiento alcanzado para frenar las hostilidades en Medio Oriente.

A través de su plataforma Truth Social, el jefe de Estado detalló que tres de los dispositivos de ataque fueron derribados por los sistemas de defensa.

"Uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un barco de carga grande y muy caro", precisó el líder republicano en referencia al incidente.

El impacto en las rutas comerciales del Golfo Pérsico

El incidente militar se registró el jueves, cuando un artefacto dañó un carguero a 14 kilómetros al sureste de Dahit, una localidad perteneciente al sultanato de Omán.

La agresión interrumpió una semana de relativa calma en la vía marítima, luego de que ambas naciones levantaran sus respectivos bloqueos recíprocos.

Horas antes del ataque, las autoridades de Teherán habían advertido que aplicarían "medidas apropiadas" contra cualquier buque que transitara la zona sin su autorización previa.

Las Fuerzas Armadas aliadas elevaron el nivel de alerta en la región para proteger las flotas comerciales activas.

Suspensión de la histórica evacuación de buques de la OMI

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez, informó que unos 115 buques y 2.500 marinos civilies fueron evacuados de la zona de conflicto desde el pasado martes.

El plan logístico coordinado por la dependencia de la ONU contemplaba rutas seguras por las costas de Irán y Omán.

Sin embargo, la operación humanitaria debió ser suspendida de forma indeterminada tras el impacto directo contra el portacontenedores Ever Lovely, de bandera singapurense.