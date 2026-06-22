El misterio del hotel donde se aloja la Selección en Dallas: muertes en el piso 19 y aparición de la Dama de Blanco

De cara al partido de este lunes, la Selección Argentina viajó el domingo desde Kansas City a Dallas y se instaló en el histórico hotel The Adolphus para concentrar antes del duelo con Austria en el Mundial 2026. El emblemático edificio arrastra una macabra historia que despertó la curiosidad de muchos.

El lugar abrió sus puertas en 1912, hace más de un siglo, y fue impulsado por Adolphus Busch, fundador de Anheuser-Busch. En sus inicios llegó a ser el edificio más alto de Texas y se lo consideraba un símbolo de modernidad para la época.

Para levantarlo, Busch compró el antiguo edificio municipal de Dallas, lo demolió y encargó una construcción de estilo Beaux Arts, un diseño clásico que se caracteriza por su simetría, la ornamentación y su carácter imponente.

Con el paso de los años, el hotel se volvió un punto central de la vida social de la ciudad, especialmente durante las décadas de 1920 y 1930, cuando se realizaban cenas de gala y presentaciones de orquestas de big band con la presencia de figuras destacadas.

Por sus habitaciones pasaron personalidades como Frank Sinatra, Elvis Presley, Marilyn Monroe y la reina Isabel II, además de presidentes de Estados Unidos, diplomáticos y artistas de renombre.

El misterioso y escalofriante hotel The Adolphus, donde se aloja la Selección argentina en Dallas.

Más allá de su historia y prestigio, el Adolphus también quedó asociado a relatos de hechos extraños que, con el tiempo, alimentaron su fama de lugar con fenómenos paranormales.

El misterio del hotel The Adolphus en Dallas, donde se aloja la Selección

Distintos registros y recopilaciones de medios locales como LoveToKnow señalan que, a lo largo de su historia, el hotel fue escenario de muertes accidentales, suicidios y hasta un homicidio que se habría confesado años después.

A eso se suman relatos que se repiten entre huéspedes y trabajadores: puertas que se abren solas, música que suena en salones vacíos durante la noche y la aparición de una mujer vestida de blanco en los pasillos.

Uno de los relatos más conocidos habla de una novia que habría sido abandonada en la década del 30. Según la versión que circula en el lugar, la mujer esperó a su prometido en uno de los pisos del hotel y terminó quitándose la vida allí mismo.

Así se ve por dentro el imponente hotel The Adolphus.

El sitio oficial de turismo de Dallas, que también forma parte de las recomendaciones vinculadas al Mundial, incluye al Adolphus dentro de los recorridos de turismo paranormal y menciona a esta "Dama de Blanco" como parte de su leyenda.

Más allá de esas historias, el hotel conserva piezas históricas llamativas que refuerzan su carácter emblemático. Entre ellas se destacan un reloj de bronce del siglo XIX traído desde París, objetos vinculados al Titanic, un piano Steinway del año 1889 y hasta un cuadro encargado por Napoleón Bonaparte. También sobresale una araña de cristal diseñada por el propio Adolphus Busch con símbolos de la marca Budweiser.

En paralelo a estas leyendas, el edificio acumula una serie de muertes registradas desde su apertura, incluida la de un empleado poco tiempo después de la inauguración y otros accidentes en distintos sectores, como los ascensores o el piso 19.

Investigaciones locales mencionan al menos una decena de fallecimientos a lo largo de su historia, lo que alimentó su fama como lugar asociado a lo inexplicable.

Con el paso del tiempo, el Adolphus se mantuvo en pie pese al crecimiento de Dallas y fue restaurado en los años 80 con una fuerte inversión que lo volvió a posicionar como hotel de lujo. Hoy combina servicios modernos con su impronta histórica, desde spa y piscina hasta bares y espacios gastronómicos. Sus habitaciones, según la categoría, pueden costar entre 300 y 600 dólares por noche.

Argentina en Dallas y el cierre del Grupo J

La Selección argentina ya se encuentra instalada en Dallas, donde permanecerá durante esta etapa del Mundial 2026. Tras el partido de este lunes, el plantel volverá a concentrar en el hotel The Adolphus, su lugar de alojamiento en la ciudad.

El equipo de Lionel Messi afronta este 22 de junio el último partido de la fase de grupos frente a Austria, desde las 14 en el AT&T Stadium de Arlington. El objetivo es asegurar el primer puesto del Grupo J y encarar la fase eliminatoria en la mejor posición posible.

La Albiceleste llega con un buen presente tras la victoria por 3-0 ante Argelia, en un encuentro en el que Messi marcó los tres goles y fue la figura. Con ese resultado, Argentina lidera la zona y busca cerrar la primera fase con puntaje ideal.

En este contexto, el hotel The Adolphus vuelve a ser el centro de concentración del plantel. El histórico edificio, elegido por la FIFA, aloja al equipo desde este domingo, antes del cruce con Austria, y también lo hará en la previa del partido frente a Jordania, previsto para el sábado 27.