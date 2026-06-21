De qué se trata la serie que mira Messi, con la que se siente "muy identificado", y es furor en Netflix

En medio de la alegría argentina por el triunfo de la Selección en su debut en el Mundial 2026, donde goleó 3-0 a Argelia con un hat-trick de Lionel Messi, el capitán albiceleste sorprendió a sus fanáticos al revelar que está viendo "Rafa", la serie documental de Netflix Argentina sobre la vida del tenista español Rafael Nadal, y compartió una sentida reflexión sobre lo identificado que se siente con su historia.

La revelación se dio durante una charla con la prensa, cuando le preguntaron cómo lograba mantener la misma motivación competitiva a punto de cumplir 39 años, después de haber alcanzado todos los objetivos posibles en su carrera.

En ese contexto, el rosarino mencionó espontáneamente al deportista y para aludir a la producción audiovisual de la plataforma: "Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me siento muy identificado con él. Creo que compartimos esa necesidad de dar siempre lo mejor y de buscar constantemente nuestra mejor versión", expresó.

De acuerdo con distintas versiones, no se trató de un interés exclusivo de Messi. La producción sobre el tenista español se convirtió en una de las elegidas por los jugadores de la Scaloneta durante la concentración mundialista, donde varios integrantes del plantel siguieron de cerca la historia del ex número uno del mundo.

¿De que se trata la serie de Rafael Nadal que entusiasma a la Selección Argentina?

¿De que se trata la serie de Rafael Nadal que entusiasma a la Selección Argentina?



"Rafa" abre una ventana a uno de los momentos más complejos de la carrera de Rafael Nadal. Lejos de mostrar únicamente sus grandes logros, la serie se enfoca en los desafíos que enfrenta mientras intenta seguir compitiendo al máximo nivel, en una etapa donde cada decisión tiene un peso especial.

A medida que avanzan los episodios, se puede ver cómo el tenista atraviesa entrenamientos exigentes, períodos de incertidumbre y situaciones que ponen a prueba su fortaleza mental. La producción acompaña de cerca ese recorrido y muestra todo lo que ocurre detrás de escena cuando las cámaras de los torneos se apagan.

El resultado es un retrato mucho más íntimo y sincero de Nadal, que permite conocer sus pensamientos, preocupaciones y motivaciones. Incluso para quienes no siguen el tenis, la serie ofrece una mirada interesante sobre la exigencia de mantenerse vigente después de tantos años en la cima.

La docuserie, dirigida por Zach Heinzerling, no arranca por sus inicios ni por sus primeros títulos, se mete directamente en su último tramo competitivo, ese momento en el que cada partido podía ser el último. Ahí está el corazón de la historia: cómo siguió compitiendo con el cuerpo lastimado, incluyendo episodios en los que jugó literalmente anestesiado para aguantar el dolor, algo que nunca se había mostrado con tanta crudeza.

Pero la producción no se queda únicamente en ese presente complicado. También vuelve sobre sus primeros años y los cruza con su regreso en 2024, generando un contraste entre el Nadal arrollador de sus comienzos y el que tuvo que aprender a convivir con las limitaciones físicas. Esa combinación entre pasado y presente ayuda a entender por qué la historia logró conectar no solo con Messi, sino también con buena parte del plantel argentino durante el Mundial.