Netflix: la miniserie de 8 episodios sobre brujas basada en una famosa saga literaria que podés maratonear en una tarde

En una nueva renovación del catálogo de Netflix Argentina en el que clásicos muy queridos como "Gilmore Girls", "Sex and the city" o la saga de las películas de "Shrek" dejarán o ya abandonaron la plataforma, llega "Las brujas de Mayfair", una miniserie de fantasía basada en una famosa obra literaria que podés maratonear en una tarde y que te llevará a un mundo marcado por misterios, poder y secretos ancestrales.

Escrita por Anne Rice, la misma autora que publicó "Entrevista con el vampiro" (1994) , el largometraje que reunió a Brad Pitt y Tom Cruise en una de las historias sobrenaturales más recordadas de los años noventa, esta producción del año 2023 recupera el estilo oscuro y misterioso que convirtió a la escritora en una referente del género.

¿De qué se trata "Las brujas de Mayfair", la miniserie sobre brujería que destaca en Netflix?

¿De qué se trata "Las brujas de Mayfair", la miniserie sobre brujería que destaca en Netflix?

Esta historia sigue a Rowan Fielding, una reconocida neurocirujana que ve cómo su vida cambia por completo cuando descubre que forma parte de una antigua y poderosa familia de brujas. Lo que parecía una vida normal comienza a llenarse de preguntas cuando empiezan a manifestarse habilidades que no puede explicar y que la obligan a investigar sus verdaderos orígenes.

Mientras intenta entender qué está pasando, se adentra en la historia de los Mayfair, un clan rodeado de secretos que se han transmitido de generación en generación. En ese camino aparecen figuras clave como Lasher, interpretado por Jack Huston, una misteriosa presencia vinculada desde hace siglos a la familia, y Cortland Mayfair, encarnado por Harry Hamlin, uno de los miembros más influyentes del linaje.

Con una atmósfera oscura y cargada de misterio, la serie mezcla drama familiar, fantasía y elementos sobrenaturales. A lo largo de sus ocho episodios, la protagonista deberá enfrentarse a verdades incómodas sobre su pasado y decidir qué hacer con un legado que podría cambiar su vida para siempre.

Reparto de "Las brujas de Mayfair"

Alexandra Daddario como Rowan Fielding

Jack Huston como Lasher

Harry Hamlin como Cortland Mayfair

Tongayi Chirisa como Ciprien Grieve

Beth Grant como Carlotta Mayfair

Annabeth Gish como Deirdre Mayfair

Alyssa Jirrels como Moira Mayfair

Jen Richards como Jojo Mayfair

Hannah Alline como Suzanne Mayfair