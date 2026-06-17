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Miércoles, 17 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
MUY BUENA

Es la serie más vista de Netflix, tiene 10 episodios y conquistó a los amantes de las historias judiciales

La producción española llegó a Netflix con una historia que mezcla desafíos en los tribunales, problemas familiares y una protagonista obligada a empezar de nuevo cuando su vida da un giro inesperado.

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Diez episodios bastan para que "Perdiendo el juicio" logre posicionarse  en el top de lo más visto de Netflix Argentina en varios países. La serie española se sumerge de lleno en el interior de los tribunales, pero no se queda en el expediente, sino que hay un enfrentamiento a traiciones familiares, secretos que explotan en plena audiencia y a la sensación de que en cualquier momento el veredicto puede salir mal.

La fórmula del thriller judicial ya fue vista mil veces, pero acá funciona porque los personajes tienen peso propio. No son arquetipos de abogado y héroe, sino personajes con intereses cruzados y motivos turbios que amenazan con salir a la luz.

Eso, sumado a un ritmo que no para nunca, explica por qué se volvió una de las series que los espectadores más eligen para maratonear.

¿De qué trata "Perdiendo el juicio", la serie que es tendencia mundial en Netflix?

¿De qué trata "Perdiendo el juicio", la serie que es tendencia mundial en Netflix?

¿De qué trata "Perdiendo el juicio", la serie que es tendencia mundial en Netflix?

En medio de un juicio de gran envergadura, Amanda Torres Holgado, una abogada de mucho prestigio, sufre un inconveniente que cambia para siempre el rumbo de su carrera. 

A partir de ese acontecimiento inesperado, una serie de situaciones vinculadas a casos judiciales fuera de lo común comienzan a adueñarse de la escena, volviendo a la serie cada vez más impredecible y atrapante.

Mientras intenta adaptarse a su nueva realidad, Amanda debe enfrentarse a clientes particulares, investigaciones complejas y conflictos personales que se cruzan constantemente con su trabajo.

Cada episodio suma nuevos desafíos y muestra cómo la protagonista intenta recuperar el control de una vida que parecía perfectamente organizada.

Con una combinación de drama, humor y tensión judicial, la producción encuentra su mayor fortaleza en el carisma de sus personajes y en la manera en que equilibra los casos legales con las historias personales.

El resultado es una serie dinámica, entretenida y fácil de maratonear, ideal para quienes disfrutan de las ficciones ambientadas en el mundo de los tribunales.

Reparto de "Perdiendo el juicio"

  • Elena Rivera como Amanda Torres Holgado.
  • Manu Baqueiro como Gabriel Ochoa.
  • Miquel Fernández como César Beltrán.
  • Lucía Caraballo como Bárbara.
  • Daniel Ibáñez como Álex.
  • Alfonso Lara como Luis Torres.
  • Carol Rovira como Sara.
  • Antonio Garrido como Javier Holgado.
  • María Pujalte como Teresa.
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