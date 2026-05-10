Netflix: esta serie romántica y provocadora es perfecta para ver de un tirón el fin de semana

Dentro del catálogo de Netflix Argentina se encuentra "Valeria", una serie que mezcla romance, drama y escenas cargadas de intensidad en una historia atravesada por amistades, vínculos complejos y muchas emociones cruzadas.

Con una estética moderna y capítulos dinámicos, se convirtió en una de esas producciones ideales para maratonear durante el fin de semana. Basada en las novelas de Elísabet Benavent, la ficción española fue ganando repercusión por la química entre sus personajes y por mostrar relaciones sentimentales atravesadas por tensión, dudas y decisiones impulsivas.

¿De qué se trata "Valeria", la serie de Netflix ideal para verla de un tirón?



¿De qué se trata "Valeria", la serie de Netflix ideal para verla de un tirón?

Entre charlas íntimas, salidas nocturnas y conflictos personales, mantiene un tono entretenido y cercano que hace que muchos terminen viendo varios episodios seguidos casi sin darse cuenta. "Valeria" sigue la vida de una escritora que atraviesa un momento bastante confuso tanto en lo laboral como en lo sentimental, mientras intenta reencontrarse consigo misma en medio de relaciones que ya no le generan lo mismo que antes.

En ese proceso, el grupo de amigas ocupa un lugar central. Cada una atraviesa sus propios problemas amorosos, inseguridades y decisiones impulsivas, mostrando distintas maneras de vivir las relaciones, el deseo y la adultez. Más allá del romance, gran parte de la serie funciona justamente por esa dinámica entre ellas: las conversaciones interminables, los consejos que a veces ayudan y a veces complican todo más, y esa sensación de refugio que encuentran entre amigas incluso cuando sus vidas están completamente desordenadas.

A medida que avanzan los capítulos, empiezan a aparecer vínculos nuevos, tensiones inesperadas y situaciones que cambian por completo el rumbo emocional de varios personajes. La serie tiene 4 temporadas y mezcla momentos bastante intensos con otros más livianos y cotidianos, logrando una historia que se siente cercana para quienes alguna vez atravesaron dudas sobre el amor, el trabajo o la sensación de no saber muy bien qué hacer con su vida.

Reparto de "Valeria"

Diana Gómez como Valeria

Silma López como Lola

Paula Malia como Carmen

Teresa Riott como Nerea

Maxi Iglesias como Víctor

Ibrahim Al Shami J. como Adrián

Juanlu González como Borja

Federico Aguado como Bruno