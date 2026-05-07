Netflix: La comedia romántica que dura menos de dos horas y te hará volver a creer en el amor

En el catálogo de Netflix Argentina aparece una comedia romántica de 2017 que volvió a ganar lugar entre las más elegidas por su tono liviano y su energía bien clásica del género. Con una duración que no llega a las dos horas, se instala como una de esas películas perfectas para desconectar y no pensar tanto.

Se trata de "Mi boda favorita", una historia que juega con el caos, los vínculos y las segundas oportunidades desde un lugar amable y entretenido. Sin entrar en demasiados detalles, propone ese tipo de relato que mezcla incomodidades, emociones y momentos divertidos, y que deja una sensación cálida al terminar.

¿De qué va "Mi boda favorita", la comedia romántica que rompe récords en Netflix?

¿De qué va "Mi boda favorita", la comedia romántica que rompe récords en Netflix?

Esta película de 1 hora y 28 minutos de duración sigue a Tess, una mujer que parece tener todo bastante bajo control en su vida profesional, pero no tanto en lo personal. Cuando le toca ser dama de honor en la boda de su mejor amiga, termina viajando para acompañarla en uno de los días más importantes, sin imaginar que ese evento le va a desordenar bastante la cabeza.

En ese contexto aparece Michael, el padrino del novio, un abogado de divorcios con una mirada bastante práctica sobre las relaciones. Entre ellos surge una dinámica medio tensa al principio, con choques de personalidad, comentarios incómodos y situaciones que se sienten bastante reales dentro del clima de una boda donde todos están sensibles y apurados.

A medida que pasan los días del evento, la convivencia forzada entre ambos empieza a cambiar la forma en la que se ven entre sí y también lo que cada uno piensa sobre el amor y las relaciones. Sin volverse algo exagerado ni demasiado profundo, la película avanza con un tono liviano, apoyándose en la química de los personajes y en esas situaciones típicas donde todo parece desordenarse justo cuando "debería" salir perfecto.

Reparto de "Mi boda favorita"

Maggie Lawson como Tess Harper

Paul Greene como Michael

Christine Chatelain como Amber

Peter Benson como Jack

Gwynyth Walsh como Mrs. Tilton

Malcolm Stewart como Henry Tilton