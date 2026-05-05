Netflix: la película que destaca a Tom Hanks en un rol íntimo y profundamente humano

Dentro del catálogo de Netflix Argentina, hay películas que logran destacarse no por lo espectacular, sino por lo que generan. "Un vecino gruñón" es una de esas historias que arranca con un personaje difícil, de esos que parecen imposibles de tratar, pero que poco a poco va construyendo una conexión emocional fuerte con el espectador a partir de situaciones cotidianas y muy reconocibles.

En ese recorrido, Tom Hanks se pone al frente de un personaje contenido y cercano, alejándose de grandes gestos para apostar a una interpretación más íntima. Su trabajo sostiene el tono de la película y es clave para que todo lo que sucede tenga peso, logrando que la historia se sienta genuina y llegue de una manera más directa.

¿De qué se trata "Un vecino gruñón", la emotiva película con Tom Hanks que quedó oculta en Netflix?

¿De qué se trata "Un vecino gruñon", la emotiva película con Tom Hanks que quedó oculta en Netflix?

Esta película sigue la vida de Otto Anderson un hombre que parece estar enojado con todo: con sus vecinos, con las reglas del barrio y hasta con los pequeños cambios de la rutina. Es de esos personajes que al principio generan distancia, porque todo le molesta y no tiene filtro para decirlo. Pero a medida que avanza la historia, se empieza a entender que detrás de esa forma de ser hay algo mucho más profundo.

Todo cambia cuando llegan nuevos vecinos que, sin proponérselo, empiezan a meterse en su vida. Sobre todo ella, con una personalidad completamente opuesta, más cálida y directa, que no se deja intimidar por su mal humor. Ese vínculo, que arranca medio incómodo y hasta gracioso, se va transformando en algo más cercano, y es ahí donde la película encuentra su corazón.

A través de esos encuentros, el personaje empieza a moverse de un lugar muy cerrado a uno más abierto, y eso se siente en pequeños gestos más que en grandes cambios. La historia mezcla momentos de humor con otros más sensibles, y termina mostrando cómo, incluso alguien que parece imposible, puede volver a conectar con los demás cuando menos lo espera.

Reparto de "Un vecino gruñón"

Tom Hanks como Otto Anderson

Mariana Treviño como Marisol

Rachel Keller como Sonya

Manuel Garcia-Rulfo como Tommy

Truman Hanks como el joven Otto

Mack Bayda como Malcolm

Cameron Britton como Jimmy