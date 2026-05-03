Netflix: divertida comedia con Diego Peretti que es ideal para disfrutar en familia

"Mamá se fue de viaje" es una comedia argentina disponible en Netflix Argentina que se convirtió en una de esas opciones infalibles para ver en familia. Con un tono liviano y cercano, la película logra conectar rápido con el público gracias a situaciones cotidianas que invitan a reírse sin esfuerzo y a reconocerse en más de un momento.

El elenco está encabezado por Diego Peretti y Carla Peterson, acompañados por un grupo de actores que suman frescura y dinamismo a la historia. Entre el humor y la identificación con los personajes, la película genera una mezcla de risas y complicidad que la vuelve ideal para compartir y desconectar un rato frente a la pantalla.

¿De qué se trata "mamá se fue de viaje" la comedia argentina de Netflix perfecta para reírse a carcajadas?

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Esta producción sigue la historia de una familia que entra en crisis cuando la madre decide tomarse un descanso y dejar a cargo de todo al padre, que hasta ese momento había estado bastante alejado de las responsabilidades cotidianas. Lo que parece una pausa temporal rápidamente se convierte en un desafío lleno de situaciones inesperadas dentro del hogar.

Diego Peretti interpreta a este padre desbordado que intenta adaptarse a una rutina que no maneja, mientras que Carla Peterson encarna a una mujer que busca recuperar su espacio personal y replantearse su lugar dentro de la familia. A medida que avanzan los días, ambos personajes atraviesan cambios que los obligan a ver las cosas desde otra perspectiva.

Entre el caos, los errores y los momentos de humor, la película muestra cómo cada integrante se va acomodando a una nueva dinámica. Lo que al principio parece desorden total termina generando aprendizajes, dejando en evidencia los vínculos, los roles y todo lo que se pone en juego cuando la rutina cambia de golpe.

Reparto de "mamá se fue de viaje"

Diego Peretti como Víctor

Carla Peterson como Vera

Martín Piroyansky como Bruno

Guillermo Arengo como Aníbal

Muriel Santa Ana como Marta

Ariel Winograd