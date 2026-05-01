Netflix: la perturbadora serie de 4 capítulos que denuncia el poder de una secta religiosa desde adentro

Como es sabido, Netflix es una plataforma que posee una amplia variedad de títulos que abarcan desde películas y series hasta documentales de fuerte impacto.

Dentro de ese universo, uno de los formatos más elegidos por los suscriptores es el de miniserie, ya que permite contar historias intensas en pocos capítulos, manteniendo la tensión y el interés hasta el final.

En ese sentido, la plataforma tiene dentro de su catálogo una docuserie que no pasa desapercibida por su crudeza y su enfoque. Se trata de "Confía en mí: el falso profeta", una producción de cuatro episodios de aproximadamente una hora cada uno, que expone el poder y la manipulación ejercida dentro de una secta religiosa.

Netflix: ¿De qué trata "Confía en mí: el falso profeta"?

La sinopsis oficial de Netflix adelanta: "Esta serie documental cuenta la perturbadora historia del líder de una secta polígama que se casó con varias mujeres menores de edad... y las valientes mujeres que lo detuvieron".

La historia se centra en la infiltración de una especialista en cultos y un cineasta, quienes buscan reunir pruebas para denunciar a un líder que se autoproclamaba profeta.

El caso gira en torno a Samuel Bateman, un hombre que se proclamó heredero de la "Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días" tras el encarcelamiento de su fundador.

Desde ese lugar de poder, dentro de una comunidad aislada en Short Creek, en el estado de Utah, Estados Unidos, comenzó a ejercer un control absoluto sobre sus seguidores, especialmente sobre las mujeres.

El documental se cuenta desde la perspectiva de Christine Marie, especialista en sectas, y el cineasta Tolga Katas, quien también es su pareja. Ambos se mudaron a Short Creek (Utah) para infiltrarse en el círculo más íntimo de la secta.

El documental adopta una perspectiva poco habitual: en lugar de apoyarse exclusivamente en archivos judiciales o entrevistas tradicionales, opta por mostrar los hechos desde adentro.

La pareja conformada por Christine Marie y Tolga Katas se instaló en la comunidad con el objetivo de ganarse la confianza de sus miembros y documentar de primera mano el funcionamiento interno de la secta.

Este enfoque permite observar cómo se construyen y sostienen las dinámicas de obediencia, cómo se naturalizan prácticas abusivas y de qué manera se consolida la figura del líder como alguien incuestionable.

La cercanía con los hechos transforma a la docuserie en una experiencia inquietante, en la que el horror no aparece como algo lejano, sino como parte de la vida cotidiana dentro de ese entorno.