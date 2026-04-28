Netflix: la cómica miniserie francesa que es tendencia y es ideal para ver en un día

"El profe" acaba de aterrizar en Netflix Argentina y ya se metió directo en el top 3 de lo más visto, algo que no pasa desapercibido. Con un tono liviano y momentos que invitan a reír sin esfuerzo, viene generando mucha conversación entre quienes buscan algo rápido de ver y fácil de disfrutar.

¿De qué se trata "El profe", la miniserie que es furor en Netflix?

¿De qué se trata "El profe", la miniserie que es furor en Netflix?

Esta producción sigue a Eddy, un tipo brillante para los números pero bastante perdido en lo demás, que vive de pequeñas estafas hasta que todo se le viene encima. Cuando lo atrapan, le ofrecen una salida bastante insólita: hacerse pasar por profesor en un instituto para identificar a alguien clave y así evitar ir preso. A partir de ahí, entra en un mundo que no conoce y donde cada paso puede dejarlo en evidencia.

Lo más atractivo no pasa tanto por el lado policial, sino por el caos que genera dentro del colegio. Tiene una cabeza que funciona perfecto para calcular, pero le cuesta muchísimo sostener la mentira en la práctica. Esa contradicción es la que arma el humor: situaciones incómodas, decisiones improvisadas y momentos donde claramente no sabe cómo reaccionar. Cuanto más intenta encajar, más se le complica todo.

A la vez, empieza a vincularse con quienes lo rodean y eso cambia el panorama. Los alumnos, los otros docentes y la rutina misma del lugar empiezan a afectarlo más de lo que esperaba. Mantener su objetivo inicial se vuelve cada vez más difícil, sobre todo cuando aparece cierto apego por ese mundo en el que, en teoría, solo estaba de paso.

Reparto de "El profe"

François Civil como Eddy

Shaïn Boumedine como uno de los alumnos clave

Bakary Kebe como parte del entorno escolar

Julie Chen como integrante del equipo docente