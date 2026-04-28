5 películas de Anne Hathaway en Netflix para maratonear hasta que se estrene 'El diablo viste a la moda 2'

En medio del revuelo por el estreno de "El diablo viste a la moda 2", la secuela del clásico de moda más querido de la historia que se estrena este 30 de abril, vuelve Andy Sachs, la asistente que sobrevivió a Miranda Priestly para recordarnos que resistir al trabajo más codiciado del mundo tiene su precio .

Casi veinte años después, Anne Hathaway retoma el papel que la catapultó al estrellato y regresa junto al elenco original: Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, con David Frankel nuevamente detrás de cámara, con el fin de recuperar a sus primeros espectadores y conquistar a toda una nueva audiencia con su trama renovada.

Así, mientras llega ese momento tan deseado a los cines de Argentina, Netflix tiene cinco películas tanto recién incorporadas como algunas a punto de irse, con Hathaway en los protagónicos, que son ideales para maratonear y recordar por qué, mucho más allá de la chica que le alcanzaba el café a su complicada jefa, hay una actriz con un Oscar y una carrera que va del drama a la comedia sin escrúpulos.

5 películas con Anne Hathaway que podés disfrutar en Netflix hasta que llegue "El diablo viste a la moda 2"

Su último deseo (2020)

Su último deseo (2020)

Esta es la historia de Elena McMahon, una periodista que deja de lado su rutina para ayudar a su padre que atraviesa una complicada enfermedad y termina metida en un mundo mucho más oscuro de lo que imaginaba.

Entre decisiones apuradas y situaciones que se le van de las manos, se ve envuelta en negocios ilegales y movimientos políticos que la superan. Con Anne Hathaway, Ben Affleck y Willem Dafoe en el elenco, la película apunta a un thriller intenso desde el inicio.

Llegó a mí (2023)

Llegó a mí (2023)

Esta película que recién se sumó al catálogo, propone una historia íntima y un poco caótica sobre vínculos, bloqueos creativos y decisiones inesperadas. Sigue a un compositor que no logra avanzar con su obra hasta que, casi por accidente, tiene un encuentro que le despierta algo distinto y lo saca de ese estancamiento. A partir de ahí, todo empieza a moverse, no solo para él sino también para quienes lo rodean.

La película se mete en las vidas de sus personajes y en cómo cada uno atraviesa sus propios conflictos: relaciones que tambalean, deseos que aparecen fuera de lugar y elecciones que complican todo. Con Peter Dinklage, Anne Hathaway y Marisa Tomei, la historia encuentra su interés en esos momentos donde todo se vuelve un poco desordenado, pero también más humano.

Mi nombre era Eileen (2023)

Plantea una historia con clima inquietante desde el inicio. Sigue a Eileen, una joven que vive una rutina bastante gris entre su trabajo en una cárcel juvenil y una casa marcada por la relación tensa con su padre. Todo cambia cuando llega una nueva psicóloga al lugar, alguien que rompe con lo establecido y despierta en ella una mezcla de fascinación y deseo de salir de esa vida.

A partir de ese vínculo, la historia empieza a volverse cada vez más oscura. Los personajes se mueven entre lo que muestran y lo que ocultan, y cada decisión los empuja un poco más al límite. Con Thomasin McKenzie, Anne Hathaway y Shea Whigham, la película se apoya mucho en las tensiones internas y en cómo una conexión puede cambiarlo todo, incluso de la peor manera.

"Día de los enamorados" (2010)

"Día de los enamorados" (2010)

"Valentine's Day" es un clásico que siempre vuelve cuando llega el Día de los Enamorados, de esas películas que ya tienen su lugar asegurado para esta fecha. La historia arma un mosaico de relaciones que se cruzan a lo largo de un mismo día en Los Ángeles: parejas que recién empiezan y están a pleno, otras que se enfrentan a verdades incómodas, vínculos que no terminan de definirse y personas que intentan encontrar su lugar en medio de todo ese clima romántico.

Con un elenco enorme donde aparecen Julia Roberts, Bradley Cooper, Anne Hathaway, Jessica Alba y Taylor Swift, la película se apoya en sus personajes para mostrar distintas formas de vivir el amor: desde lo más idealizado hasta lo más real y complicado. Entre momentos dulces, situaciones incómodas y giros que cambian el rumbo de algunas historias, termina funcionando como una de esas opciones seguras para cuando buscás algo entretenido, coral y bien acorde a la fecha.

"De Amor y Otras Adicciones" (2010)

"De Amor y Otras Adicciones" (2010)

Esta es una de esas historias románticas que van un poco más allá de lo típico, y está disponible en Netflix solo hasta el 3 de mayo. Sigue a Jamie, un vendedor farmacéutico bastante encantador pero cero comprometido, que conoce a Maggie, una mujer libre, directa y con una forma muy particular de ver la vida. Lo que arranca como algo casual entre ellos empieza a volverse mucho más profundo de lo que esperaban.

Con Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway al frente, la película mezcla romance con momentos más crudos, sobre todo por lo que atraviesa ella y cómo eso impacta en la relación. No es solo una historia de amor, sino también de cómo dos personas lidian con lo que sienten cuando la realidad no es tan simple. Tiene química, momentos intensos y esa mezcla entre lo liviano y lo emocional que la hace bastante especial.