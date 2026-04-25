Netflix: 5 películas con Meryl Streep para ver mientras llega "El diablo viste a la moda 2" a los cines

"El diablo viste a la moda 2" se estrena en los cines de Argentina el 30 de abril de 2026 con el regreso de Meryl Streep como Miranda Priestly, la editora de moda más temida del cine.

David Frankel, el mismo director de la primera entrega, vuelve a ponerse detrás de cámara junto a Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, que retoman sus papeles originales casi dos décadas después.

El estreno mundial se realizó el 20 de abril en el Lincoln Center de Nueva York. Streep, de 76 años, apareció en la alfombra roja con un vestido-capa naranja, guantes y gafas negras, a la altura del universo de la revista ficticia Runway que la hizo icónica.

Mientras llega ese momento, Netflix tiene cinco de sus trabajos más reconocidos disponibles para maratonear. Con tres premios Óscar y ocho Globos de Oro, Streep es la referencia inevitable para entender por qué Miranda Priestly sigue siendo un personaje irrepetible.

5 películas protagonizadas por Meryl Streep para ver en Netflix





No miren arriba (2021)



En esta comedia negra dirigida por Adam McKay, Streep interpreta a Janie Orlean, una presidenta de Estados Unidos populista e indiferente ante una amenaza de extinción global. El reparto incluye a Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett y Timothée Chalamet.

Fue la segunda producción más vista en la historia de Netflix en su semana de estreno. Una actuación que mezcla el absurdo con la incomodidad política sin perder el ritmo en ningún momento.

La lavandería (2019)



Basada en hechos reales, la película sigue a Ellen Martin (Streep) mientras descubre que el seguro que debía cubrirla tras un accidente era una farsa atada a una red de evasión fiscal global. Gary Oldman y Antonio Banderas completan el triángulo central.

Steven Soderbergh dirige con su estilo fragmentado y ácido. El detalle que la hace imperdible: Streep aparece disfrazada en una escena final que nadie espera y que resume todo el espíritu del film.

El baile (2020)



Cuando el teatro de Broadway apoya públicamente a una adolescente que quiere llevar a su novia al baile de egresados, el caos mediático explota. Dirigido por Ryan Murphy, el film reúne a Nicole Kidman, James Corden y Andrew Rannells.

Streep encarna a Dee Dee Allen, una actriz egocéntrica que convierte la causa ajena en trampolín para su propia imagen. Comedia física, canto y drama emocional en una sola actuación. Ideal para ver en familia.

Mujercitas (2019)



En la adaptación de Greta Gerwig de la novela de Louisa May Alcott, Streep aparece como la Tía March: una anciana adinerada y controladora que esconde una lógica propia sobre cómo sobreviven las mujeres en el siglo XIX.

Saoirse Ronan, Florence Pugh y Timothée Chalamet protagonizan. Una intervención contenida de Streep que, en pocos minutos en pantalla, construye un personaje que no se olvida.

La duda (2008)



Streep interpreta a la hermana Aloysius, directora de una escuela católica en los años 60 que sospecha que un sacerdote abusó de un alumno. Sin pruebas, sin certezas: solo convicción.

Philip Seymour Hoffman y Amy Adams completan un duelo actoral que generó cuatro nominaciones al Óscar. Dirigida por John Patrick Shanley, la película no ofrece respuestas fáciles: su final incomoda y obliga a pensar, y esa es exactamente su mayor virtud.

La secuela: qué pasa en "El diablo viste a la moda 2"





La historia retoma a Andy Sachs como editora de reportajes en Runway, mientras Miranda Priestly debe adaptarse al nuevo panorama mediático. Emily Charlton, la primera asistente de la película original, reaparece ahora como ejecutiva en Dior.

David Frankel cierra el círculo con el mismo pulso visual y narrativo que definió la primera entrega. Cinco títulos disponibles en Netflix para maratonear antes de que Miranda Priestly vuelva el 30 de abril.