Imperdible: la miniserie británica sobre sectas con Asa Butterfield que te va a encantar

Netflix estrenó este 21 de abril de 2026 la miniserie británica Los no elegidos, un thriller dramático ambientado en el interior de una comunidad cristiana cerrada donde la fe y el control se confunden desde el primer episodio. La historia sigue a Rosie, una mujer que vive en ese mundo aislado junto a su esposo Adam y su hija, hasta que un forastero desestabiliza todo el equilibrio.

Ese forastero es Sam, un prisionero fugado que Fra Fee interpreta con un perfil deliberadamente ambiguo. Su irrupción expone las fracturas del matrimonio de Rosie y plantea la pregunta que atraviesa los 6 capítulos: ¿El verdadero peligro está dentro de la secta o lo encarna Sam con su historial criminal?

La sinopsis oficial no adelanta la respuesta. Esa ambigüedad construida desde el guion es, según varios analistas, el dispositivo narrativo más efectivo de la producción.

Asa Butterfield y un elenco de trayectoria sólida

Asa Butterfield -reconocido por Sex Education y Miss Peregrine y los niños peculiares- encarna a Adam, cuyo matrimonio empieza a resquebrajarse con la llegada del extraño. Molly Windsor (Three Girls) asume el rol central de Rosie con una construcción contenida que sostiene la tensión a lo largo de todos los episodios.

Las figuras de autoridad dentro de la comunidad recaen en Siobhan Finneran (Downton Abbey) y Christopher Eccleston (Thor: Un mundo oscuro), quienes interpretan a la pareja Phillips. El elenco de secundarios incluye a Alexa Davies (Mamma Mia! Vamos otra vez) y Aston McAuley (Rocketman).

Hasta los críticos más duros con el guion coincidieron en un punto: la solidez interpretativa del reparto no está en discusión.

Por qué darle una chance

Las críticas divididas no son, por sí solas, una señal negativa. La ambientación visual de la serie recibió elogios transversales, incluso de quienes cuestionaron el desarrollo del guion.

El formato de 6 capítulos permite terminarla en el fin de semana sin comprometer días de maratón. Y la pregunta instalada desde el primer episodio, "¿quién encarna el verdadero riesgo para Rosie?", es el tipo de gancho que impulsa a seguir hasta el final.

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