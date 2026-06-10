La miniserie policial francesa que está a punto de ser eliminada de Netflix: ¿Cuál es?

Los usuarios recibieron una noticia sorpresiva debido a que la aclamada producción francesa "El bosque" dejará la pantalla de Netflix de forma definitiva el próximo 29 de junio de 2026. Esta actualización en el catálogo obliga a los fanáticos del misterio a apurar un maratón completo antes de su remoción total.

Desde su lanzamiento original en 2017, esta joya del suspenso psicológico impactó con fuerza a la crítica gracias a su atmósfera fría y asfixiante.

La propuesta combina elementos dramáticos con una intriga criminal atrapante a lo largo de una única entrega compuesta por apenas 6 episodios cortos que desentierran secretos ocultos en una pequeña comunidad rural.

De qué trata la oscura trama del policial francés





La historia transcurre en las cercanías de la imponente región de las Ardenas, un escenario natural que se convierte en una verdadera trampa para los protagonistas.

La habitual tranquilidad de los residentes se termina por completo cuando Jennifer, una adolescente de la localidad, se escurre sin dejar ningún tipo de rastro en la densidad del espeso bosque que rodea a la zona.

Con rapidez, la misteriosa desaparición activa una intensa búsqueda policial que lidera el nuevo capitán de la policía local.

El oficial a cargo se adentra en una verdadera caja de Pandora durante las primeras jornadas de rastrillaje, un escenario complejo donde cada vecino del pueblo demuestra tener algo oscuro que ocultar ante las autoridades.

Ève Mendel, una enigmática profesora de la escuela local que vive al margen de la comunidad, se suma a la investigación por motivos personales.

La docente arrastra un vínculo perturbador con el escenario del crimen, debido a que recibió auxilio en ese mismo sitio décadas atrás siendo una niña, momento en el que perdió todo registro sobre su verdadera identidad.

Gracias a su conexión intuitiva con el entorno forestal, ella se transforma en una pieza fundamental para intentar descifrar el paradero desconocido de su alumna.

A medida que los capítulos avanzan de forma dinámica, el guion magistral teje una red compleja y reveló que la situación de Jennifer no representa un hecho aislado, atrapando por completo a los amantes del género.

Hasta cuándo ver "El bosque" en Netflix





La famosa empresa mantendrá la producción dentro de su grilla digital por un tiempo limitado de apenas 19 días adicionales para toda la región.

Actualmente, el material audiovisual de origen no posee otras ventanas alternativas de distribución comercial confirmadas para el país tras su inminente salida de la grilla.

Con un despliegue de altísimo nivel técnico, el proyecto cuenta con un prestigioso elenco de figuras internacionales que sostienen el dramatismo en cada una de las escenas principales.

Las reconocidas celebridades Samuel Labarthe, Suzanne Clément y Alexia Barlier encabezan las actuaciones estelares, interpretando a los roles centrales del laberinto.

El destino final de los derechos de transmisión de la miniserie quedará totalmente a confirmar por parte de las distribuidoras internacionales durante el próximo semestre.

Los fanáticos del género policial aguardan un futuro anuncio oficial sobre qué pantalla o señal albergará nuevamente esta apasionante historia del Viejo Continente tras su salida de la programación habitual.