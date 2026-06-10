Últimos días: se va de Netflix una de las mejores películas argentinas de todos los tiempos

Considerada una de las películas más emblemáticas del cine argentino, esta historia sigue vigente por su ritmo ágil, su tensión constante y una forma de contar que engancha desde el primer minuto. En los próximos días abandona el catálogo de Netflix Argentina, y eso la vuelve a poner en foco de conversaciones y reuniones entre familia y amigos.

Se trata de "Nueve reinas", la película de Fabián Bielinsky estrenada en el 2000 que marcó un antes y un después en el cine nacional. Con el tiempo se convirtió en un clásico que sigue funcionando igual de bien, sobre todo si te gustan las historias de engaños, estrategias y personajes que nunca terminan de mostrar todas sus cartas.

¿De qué va "Nueve reinas" la clásica película argentina que abandona Netflix?

¿De qué va "Nueve reinas" la clásica película argentina que abandona Netflix?

Hay una escena en Nueve reinas donde uno de los personajes mira a otro y sonríe, y en ese momento el espectador no sabe si ese gesto significa que todo va bien o que todo ya está perdido. Esa ambigüedad es la película entera resumida en un segundo.

La historia arranca con Marcos, un estafador con años de experiencia y una labia que convence hasta a los más desconfiados. Por otro lado está Juan, un pibe que recién está aprendiendo el oficio y que todavía cree que en este juego hay reglas.

Se cruzan casi por casualidad en una estación de servicio y terminan asociándose para cerrar el negocio de sus vidas: vender unas estampillas falsas, las famosas nueve reinas, a un coleccionista millonario que está de paso en Buenos Aires y que se va al día siguiente. Una ventana de tiempo cortísima, una cantidad de plata enorme y dos personas que no se terminan de fiar el uno del otro.

Lo que hace grande a la película no es el golpe en sí, sino todo lo que pasa alrededor. Marcos es el tipo que siempre tiene un plan, siempre sabe más que vos, siempre lleva ventaja, y Ricardo Darín lo construye con una naturalidad que da miedo. Juan, en cambio, es el que hace las preguntas que el espectador también quiere hacer, el que nota cuando algo no cierra, el que desconfía, pero igual sigue adelante porque la plata es mucha. Y en el medio aparecen otros personajes, cada uno con su propio juego, su propia necesidad y su propia mentira.

Bielinsky filmó todo en un Buenos Aires que parece a punto de derrumbarse, con esa tensión de principios de los 2000 que se metió sola en cada escena. Y armó una historia donde nadie es del todo inocente, nadie dice del todo la verdad, y el espectador termina siendo estafado también, de la mejor manera posible.

Reparto de "Nueve reinas"

Ricardo Darín (Marcos)

Gastón Pauls (Juan)

Leticia Brédice (Valeria)

Tomás Fonzi (Federico)

Oscar Núñez (Sandler)

Ignasi Abadal (Gandolfo)

Elsa Berenguer (abuela de Juan)

Pochi Ducasse (cajera del banco)