Netflix: la picante comedia romántica con Jennifer Lopez que encendió a los espectadores

Las comedias románticas siguen siendo uno de los géneros favoritos de Netflix Argentina por sus historias capaces de hacer creer en el amor incluso cuando todo parece estar en contra. Entre las propuestas que se destacan dentro del catálogo aparece "Turbulencia en la oficina", una nueva película protagonizada por Jennifer Lopez que combina humor, química entre sus personajes y un amor que desafía más de una regla.

El largometraje logra sostener un tono ligero y entretenido sin dejar de lado el costado más empalagoso de la trama. Entre diálogos cargados de chispa, situaciones inesperadas y momentos que ponen a prueba a sus protagonistas, se convierte en una opción ideal para los que buscan un drama convincente y que permita desconectar de la rutina.

¿De qué se trata "Turbulencia en la oficina", el romance con Jennifer Lopez que todos están viendo en Netflix?

¿De qué se trata "Turbulencia en la oficina", el romance con Jennifer Lopez que todos están viendo en Netflix?

Jennifer Lopez interpreta a Jackie Cruz, una mujer que parece tener la vida completamente resuelta. Es exitosa, ocupa un puesto importante dentro de una aerolínea y está acostumbrada a tomar decisiones sin que nadie cuestione su autoridad.

Sin embargo, detrás de esa imagen de seguridad absoluta hay alguien que, como cualquiera, también necesita sentirse querida, comprendida y encontrar un espacio para bajar la guardia.

Lo interesante de Turbulencia en la oficina es que utiliza una historia romántica bastante clásica para hablar sobre lo difícil que puede ser equilibrar la vida profesional con los sentimientos.

A medida que la protagonista intenta mantener el control de una situación que se le escapa de las manos, aparecen dudas, contradicciones y decisiones impulsivas que la vuelven mucho más cercana.

No es una comedia romántica que busque reinventar el género, pero tampoco lo necesita. Tiene momentos divertidos, una pareja con buena química y ese tipo de historia que se disfruta acompañado de un balde de pochoclos.

Reparto de "Turbulencia en la oficina"

Jackie Cruz (Jennifer Lopez)

Daniel Blanchflower (Brett Goldstein)

Sydney (Betty Gilpin)

George Zein (Tony Hale)

Julie Schatz (Amy Sedaris)

Peter Vance (Bradley Whitford)

Capitán Jack Cruz (Edward James Olmos)

Lizzy (Jodie Whittaker)

Clair (Mary Wiseman)

Francisco Alberto (Tony Plana)