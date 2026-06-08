Se van de Netflix: dos "peliculones" de Batman abandonan la plataforma

Netflix renueva constantemente su catálogo con nuevas series y producciones originales. Sin embargo, estos movimientos también implican la salida de títulos que lograron conquistar a la audiencia y que, en muchos casos, son considerados verdaderos clásicos.

Entre las despedidas más comentadas aparecen dos películas que revolucionaron el género de superhéroes gracias a su enfoque realista, complejos personajes y una narrativa mucho más oscura que la habitual.

Las ficciones que abandonarán el catálogo son "Batman Inicia" y "Batman: El Caballero de la Noche", dos de las entregas más exitosas de la trilogía dirigida por Christopher Nolan.

Últimos días para ver en Netflix dos de las películas más aclamadas de Batman

Estrenada en 2005, "Batman Inicia" relata los orígenes de Bruce Wayne y muestra cómo el joven millonario transforma el dolor por la muerte de sus padres en una misión para combatir el crimen en Gotham City.

En este contexto, la película explora su entrenamiento, sus miedos y el nacimiento del héroe que terminaría convirtiéndose en el protector de la ciudad.

El film cuenta con las actuaciones de Christian Bale como Bruce Wayne/Batman, Michael Caine en el papel de Alfred Pennyworth, Liam Neeson como Ra's al Ghul, Gary Oldman como el teniente James Gordon y Morgan Freeman como Lucius Fox.

El elenco también incluye a Katie Holmes como Rachel Dawes y a Cillian Murphy en el papel del Espantapájaros, uno de los principales villanos de la historia.

Tres años después llegó "Batman: El Caballero de la Noche", una producción que elevó aún más el nivel de la saga. En esta ocasión, el héroe debe enfrentarse al Joker, un criminal impredecible que busca sembrar el caos y poner a prueba los límites morales de Gotham.

Además de Christian Bale en el papel principal, la película cuenta con las actuaciones de Heath Ledger como el Joker, Aaron Eckhart como Harvey Dent, Maggie Gyllenhaal como Rachel Dawes, Gary Oldman como James Gordon, Michael Caine como Alfred Pennyworth y Morgan Freeman como Lucius Fox.

El nivel interpretativo del elenco fue uno de los aspectos más destacados por la crítica especializada. De hecho, la interpretación del Joker fue ampliamente elogiada y le valió un Premio Óscar póstumo como "Mejor Actor de Reparto".

Con el paso de los años se consolidaron como dos de las mejores películas de superhéroes jamás realizadas, por lo que su salida representa una pérdida importante para los suscriptores.

Netflix confirmó que tanto "Batman Inicia" como "Batman: El Caballero de la Noche" dejarán de estar disponibles en su catálogo a partir del viernes 12 de junio.

De esta manera, los usuarios tienen pocos días para disfrutar nuevamente de estas exitosas producciones que marcaron un antes y un después en el cine de superhéroes antes de que abandonen la plataforma.