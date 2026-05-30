Quedan pocos días: Netflix elimina una de las películas más aclamadas de Leonardo DiCaprio

Netflix renueva constantemente su catálogo de series y películas, incorporando nuevas producciones y despidiendo otras que lograron ganarse un lugar entre las favoritas del público.

Por eso, cada mes algunos títulos destacados dejan de estar disponibles, obligando a los suscriptores a apresurarse si todavía los tienen pendientes.

Entre esas recientes despedidas sobresale una producción inspirada en una historia real que mezcla drama, comedia y crimen porque sigue el recorrido de un joven con una extraordinaria capacidad para engañar a quienes lo rodean.

Una película basada en hechos reales que tenés que ver el finde.

Fin de una etapa: eliminan una de las películas más famosas de Leonardo DiCaprio

Se trata de "Atrápame si puedes", una película estrenada en 2002 que fue protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Steven Spielberg.

El filme está inspirado en la historia real de Frank Abagnale Jr., uno de los estafadores más famosos de Estados Unidos, cuya vida estuvo marcada por engaños, identidades falsas y fugas constantes de las autoridades.

La historia sigue a Frank, interpretado por DiCaprio, un joven que antes de cumplir los 21 años logró hacerse pasar por piloto de aerolínea, médico y abogado, entre otras profesiones, para falsificar millones de dólares en cheques mientras recorría distintos lugares del mundo.

Sus acciones llaman la atención de Carl Hanratty, agente del FBI interpretado por Tom Hanks. A partir de allí se desarrolla una intensa persecución en la que ambos personajes construyen una relación tan compleja como fascinante, convirtiéndose en uno de los aspectos más destacados de la película.

El reparto también cuenta con la participación de Christopher Walken, quien interpreta al padre de Frank, y de Amy Adams, en uno de los primeros papeles importantes de su carrera cinematográfica.

Desde su estreno, la película recibió elogios tanto del público como de la crítica especializada. Los analistas destacaron especialmente la dirección de Spielberg, la química entre DiCaprio y Hanks, el ritmo narrativo y la capacidad de combinar momentos de tensión con situaciones cargadas de humor.

A su vez, destacan que gran parte de su atractivo radica en que, pese a estar basada en hechos reales, la historia parece sacada de una novela de ficción. La combinación de persecuciones, engaños, cambios de identidad y personajes carismáticos logra mantener el interés de principio a fin.

Por ese motivo, quienes todavía no la descubrieron tienen una buena excusa para hacerlo antes de que abandone Netflix y deje de estar disponible para los suscriptores.



