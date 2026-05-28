Netflix: la misteriosa película sobre criaturas marinas que rompe todos los récords

"Criaturas Luminosas" se convirtió en uno de los estrenos más comentados de Netflix Argentina y rápidamente escaló entre las películas más vistas de la plataforma. Con una propuesta atravesada por el misterio, la tensión emocional y un clima inquietante ligado al universo marino, la producción empezó a generar conversación entre los usuarios apenas días después de su llegada al catálogo.

Con un tono oscuro y melancólico, la película atrapó al público por la manera en la que construye suspenso desde los silencios, las emociones contenidas y la presencia constante de estas extrañas criaturas. Lejos de apoyarse únicamente en el impacto visual, el film apuesta por una atmósfera incómoda y envolvente que dejó a muchos espectadores hablando sobre sus interpretaciones y su desenlace.

¿De qué se trata "Criaturas luminosas", la misteriosa película que es furor en Netflix?

¿De qué se trata "Criaturas luminosas", la misteriosa película que es furor en Netflix?

Esta producción es una historia atravesada por la soledad, los recuerdos y esos vínculos inesperados que aparecen cuando alguien ya creía haber perdido demasiado. Todo ocurre dentro de un pequeño acuario costero que, más que un escenario, termina funcionando como un refugio emocional para sus personajes.

La protagonista es Tova (Sally Field), una mujer viuda que trabaja durante las noches limpiando el acuario mientras intenta convivir con el vacío que dejó la desaparición de su hijo años atrás. En medio de esa rutina silenciosa aparece Marcellus, un pulpo gigante con una inteligencia fuera de lo común que empieza a observarla y a acercarse a ella de maneras extrañas.

A la par también aparece Cameron (Lewis Pullman), un joven perdido y algo desorientado que llega al pueblo buscando respuestas sobre su propia vida, mientras Ethan (Alfred Molina), dueño del acuario y una de las personas más cercanas a ella, intenta sostenerla emocionalmente.

Más allá de su costado misterioso y del impacto visual de las criaturas marinas, la película conecta por la humanidad con la que retrata a sus personajes. No se apoya solamente en el drama, sino en pequeños momentos cotidianos, silencios y conversaciones simples que terminan construyendo una historia melancólica, sensible y bastante más profunda de lo que parece al principio.

Reparto de "Criaturas luminosas"

Sally Field como Tova Sullivan

Lewis Pullman como Cameron Cassmore

Alfred Molina como Ethan Mack

Joe Lo Truglio como el sheriff Brandon

Beth Grant como Helen

Octavia Spencer como la voz de Marcellus (en la versión original)