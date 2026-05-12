Netflix: la miniserie danesa basada en un hecho real que te dejará sin respiro con su intrigante historia

Dentro del catálogo de Netflix Argentina se encuentra "El caso Hartung", una miniserie policial danesa que logró captar rápidamente la atención del público por su clima inquietante, sus escenas cargadas de tensión y una historia basada en hechos reales que mantiene el misterio prácticamente hasta el final.

Tras el estreno de su segunda temporada, la producción volvió a posicionarse entre las más comentadas por quienes disfrutan de los thrillers intensos y oscuros. Con capítulos que avanzan a un ritmo atrapante y una atmósfera bastante perturbadora, genera constantemente esa sensación de incomodidad y suspenso que hace difícil dejar de verla.

¿De qué se trata "El caso Hartung", la miniserie danesa que es furor en Netflix?

¿De qué se trata "El caso Hartung", la miniserie danesa que es furor en Netflix?

Entre secretos, investigaciones y giros inesperados, se convirtió en una de esas producciones ideales para quienes buscan historias policiales basadas en casos impactantes y llenas de tensión psicológica.

El caso Hartung arranca con un crimen brutal que rápidamente empieza a conectar distintos hechos extraños, dejando claro desde el comienzo que detrás de la investigación hay algo mucho más oscuro y perturbador de lo que parece.

Gran parte de la historia sigue a dos policías obligados a trabajar juntos mientras intentan resolver una serie de asesinatos marcados por un detalle inquietante: pequeños muñecos hechos con castañas que aparecen junto a las víctimas. Estos muñecos están inspirados en una tradición muy conocida en Dinamarca, donde los chicos suelen armarlos durante el otoño como una especie de símbolo típico de la estación. Sin embargo, dentro de la serie, ese elemento cotidiano y casi inocente termina transformándose en algo completamente siniestro.

A medida que avanzan los capítulos, la investigación empieza a relacionarse con la desaparición de una nena ocurrida tiempo atrás y con la familia Hartung, especialmente con Rosa Hartung, una funcionaria del gobierno danés que todavía intenta sobrellevar el dolor y el impacto emocional de esa tragedia. La serie mezcla muy bien el drama familiar con el suspenso policial, generando constantemente esa sensación incómoda de que cualquier personaje podría esconder algo importante.

Además de su historia oscura, gran parte de lo que vuelve tan atrapante a la serie es la atmósfera que construye: escenarios fríos, silencios tensos y una sensación constante de peligro. Basada en la novela escrita por Søren Sveistrup, quien también participó como guionista y productor, la producción se mete de lleno en el estilo noir escandinavo, con un ritmo que obliga a prestar atención a cada detalle y hace muy difícil verla "de fondo" mientras se hace otra cosa.

Reparto de "El caso Hartung"

Danica Curcic como Naia Thulin

Mikkel Boe Følsgaard como Mark Hess

Iben Dorner como Rosa Hartung

Esben Dalgaard Andersen como Steen Hartung

David Dencik como Simon Genz

Lars Ranthe como Nylander

Arian Kashef como Nezam

Morten Brovn como Gert Bisgaard