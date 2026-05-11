La dramática serie de Netflix basada en hechos reales que se convirtió en una de las más vistas

La plataforma de streaming Netflix renovó su catálogo de películas y series para el mes de mayo y una de las nuevas producciones se posicionó en el top 5 de las series más vistas del momento.

Estamos hablando de "Leyendas", una miniserie dramática y de suspenso ambientada en los años 90 que cuenta con tan solo 6 capítulos de aproximadamente una hora cada uno y está basada en hechos reales.

"En los años 90 las drogas inundan Gran Bretaña y un grupo de funcionarios públicos se infiltra en las bandas responsables para desmantelarlas", detalla la sinopsis oficial de la plataforma.

De qué trata "Leyendas"

La producción que está disponible en Netflix desde el 7 de mayo sigue a un grupo de empleados públicos del estado británico, quienes deciden infiltrarse en las organizaciones criminales para frenar el avance de la heroína.

Los empleados de aduanas son enviados a una misión secreta de incógnito con el objetivo de acercarse a las bandas; sin embargo, no se tratan de personas capacitadas para esta actividad y deben aprender a vivir bajo una identidad falsa.

La producciòn británica cuenta con 6 capítulos.

A lo largo de esta infiltración, los agentes deben subsistir con un pasado creíble, un nombre inventado y una "leyenda" que sea capaz de subsistir ante cualquier sospecha entre los investigados.

Cuál es el caso real que inspiró a "Leyendas"

Se trata de una operación que se llevó a cabo durante el gobierno de Margaret Thatcher luego de que el aumento del consumo de la heroína puso en alerta a los funcionarios británicos.

A lo largo de los capítulos se tienen en cuenta algunos fragmentos de discursos reales, toca tragedias como la muerte de Olivia Channon, que era la hija del ministro Paul Channon, o se centra en agentes reales.

Uno de los protagonistas principales es Guy, que materializa a Guy Stanton, que trabajó durante más de una década como agente encubierto y pudo documentar su historia en el libro "The Betrayer".

El elenco de la serie está conformado por Tom Burke como Guy Stanton, Steve Coogan como Don, Tom Hughes, Aml Ameen, Jasmine Blackborow, Hayley Squires, Douglas Hodge, Johnny Harris, Alex Jennings, Con O'Neill, Gerald Kyd y Charlotte Ritchie.