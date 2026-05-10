La miniserie protagonizada por Dolores Fonzi y basada en una obra literaria que se termina en una tarde: ¿Dónde verla?

En estos días se estrenó una nueva adaptación de una novela literaria muy querida por el público, que recupera una historia atravesada por romances intensos, conflictos familiares y elementos ligados al plano espiritual, en un relato donde la ficción y el realismo se mezclan constantemente.

Se trata de "La casa de los espíritus", una serie basada en la reconocida novela de Isabel Allende y protagonizada por Dolores Fonzi y Nicole Wallace que llegó recientemente a Prime Video con un relato cargado de energías y de momentos atravesados por lo sobrenatural. A través de distintas generaciones y vínculos marcados por el amor, el dolor y los secretos, la ficción construye una historia intensa donde lo político, lo emocional y lo desconocido conviven de manera constante.

¿De qué va la nueva serie de "La casa de los espíritus" que rompe récords en Prime Video?

¿De qué va la nueva serie de "La casa de los espíritus" que rompe récords en Prime Video?

La historia sigue la vida de la familia Trueba a lo largo de distintas generaciones, mostrando cómo los vínculos, los secretos y las heridas emocionales van atravesando el paso del tiempo dentro de una misma casa. En el centro aparece Esteban, un hombre de carácter duro y bastante obsesivo que intenta construir una vida marcada por el control y el poder, mientras a su alrededor todo empieza a volverse cada vez más complejo y emocionalmente inestable.

Del otro lado está Clara, uno de los personajes más particulares de la historia, conectada constantemente con lo espiritual y con una sensibilidad que parece ir mucho más allá de lo cotidiano. A través de ella, la serie introduce momentos donde lo sobrenatural aparece de manera natural dentro de la rutina familiar, mezclando visiones, intuiciones y presencias extrañas con situaciones profundamente humanas y emocionales.

A medida que avanzan los capítulos, las relaciones dentro de la familia empiezan a tensarse cada vez más entre romances intensos, conflictos políticos, diferencias sociales y decisiones que terminan afectando a varias generaciones. Más allá del contexto histórico y del drama, la serie funciona mucho por cómo muestra los vínculos: personas que se aman pero no logran entenderse del todo, heridas que se transmiten con los años y personajes que intentan encontrar su lugar en medio de un entorno atravesado por el caos emocional y los cambios constantes.

La serie cuenta con la participación de Nicole Wallace como una Clara adolescente, Dolores Fonzi con una Clara ya crecida y madura y de Alfonso Herrera como Esteban Trueba en un papel brillante que genera disconformidad desde el primer minuto. La misma cumple muy bien con la historia escrita en el año 1982, los personajes se nota que fueron elegidos de una forma muy cuidadosa y se adaptan muy bien a las complejidades y desarrollos que requieren.

En cuanto a la historia, es muy similar a la de la novela, lo que hizo muy felices a muchos fanáticos a diferencia de la adaptación audiovisual que se hizo en el año 1993 con las actuaciones de Meryl Streep, Jeremy Irons, Winona Ryder y Antonio Banderas que, más alla de estar en inglés, no cumplía con las costumbres ni con la escencia de la cultura latinoamericana, más específicamente chilena, la forma de hablar, de expresarse, de vivir, sentir y manifestarse.