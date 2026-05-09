Imperdibles: 4 series cortas de Netflix para ver en un fin de semana

El catálogo de Netflix incorporó propuestas que se adaptan a la tendencia del consumo inmediato. Esta renovación reveló una oferta diversa, pensada para capturar la atención de los usuarios a través de tramas que aseguran un entretenimiento constante durante el descanso.

La selección incluye historias que recorren desde la intensidad deportiva en la India hasta el suspenso tecnológico en Corea. Cada miniserie se posicionó como una opción sólida para quienes buscan relatos cerrados y de alto impacto emocional.

Cuatro series para ver en Netflix





1. Gloria: el precio de la ambición en el ring



Ambientada en el corazón de Haryana, esta producción de siete episodios combina el drama con la acción deportiva. La trama se dispara con la misteriosa muerte de una promesa del boxeo olímpico.

A medida que el relato avanza, la ambición choca con la venganza, transformándose en el motor de una red de traiciones y poder. Es una mirada cruda sobre cómo la lucha por el éxito personal puede volverse sumamente peligrosa.

2. Hombre en llamas: la lucha por la supervivencia



Protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, esta miniserie de siete capítulos impactó por su enfoque en la resiliencia humana. La narrativa sigue a John Creasy, un mercenario de las Fuerzas Especiales experto en situaciones extremas.

En su intento por empezar de cero, el protagonista termina acorralado por sus propios demonios internos. La serie propone un viaje de redención donde la lucha más difícil no es contra enemigos externos, sino contra el pasado.

3. El profe: un delincuente en el aula



La cuota de humor llega con esta comedia francesa de ocho episodios. Eddy, un genio de las matemáticas y delincuente de poca monta, confirmó su astucia al evitar la cárcel haciéndose pasar por profesor de secundaria.

Su verdadera misión es identificar a un criminal importante mientras intenta que su fachada educativa no se desmorone frente a sus alumnos. Una premisa ingeniosa que garantiza situaciones disparatadas y entretenidas.

4. Si los deseos mataran: terror detrás de una aplicación



El suspenso coreano disparó la tensión con una propuesta de terror tecnológico de ocho capítulos. Cinco amigos reciben una advertencia de muerte a través de una aplicación que promete conceder deseos.

La clave del horror radica en el descubrimiento de verdades escalofriantes que vinculan la aplicación con la trágica muerte de un compañero de clase. Una historia atrapante que cuestiona los límites de la tecnología y la ambición juvenil.

Este abanico de estrenos confirma que el entretenimiento de calidad no necesita temporadas interminables. Con estas cuatro opciones, el plan para este fin de semana se consolida como la estrategia definitiva para disfrutar del mejor cine desde el sillón.