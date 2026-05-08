Netflix recuperó una perturbadora miniserie: está basada en un caso real y se convirtió en una de las más vistas

Netflix es una plataforma que posee una amplia variedad de títulos de todos los géneros, desde películas y series hasta documentales. Dentro de su catálogo, uno de los formatos más elegidos por los suscriptores es el de miniserie, ya que suele condensar historias intensas en pocos episodios, con tramas dinámicas que mantienen la atención hasta el desenlace.

En ese contexto, la plataforma sumó recientemente una producción basada en uno de los casos reales más mediáticos de las últimas décadas. Se trata de La escalera, una miniserie de ocho episodios estrenada en 2022, protagonizada por Colin Firth y Toni Collette, que rápidamente logró posicionarse entre los contenidos más vistos.

La historia revive un hecho policial que marcó a la opinión pública en Estados Unidos y que, aún hoy, genera controversia.

Netflix: ¿De qué trata "La escalera"?

La sinopsis oficial adelanta: "Un acusado de asesinar a su esposa ve cómo su vida se desmorona mientras lucha por su libertad bajo la implacable mirada de los medios. Inspirada en una historia real".

La ficción se adentra en la vida de Michael Peterson, su familia en Carolina del Norte y la misteriosa muerte de su esposa, Kathleen Peterson.

El fallecimiento, ocurrido tras una caída por una escalera, dio lugar a múltiples teorías, investigaciones controvertidas y una cobertura mediática que se extendió durante años.

La ficción se adentra en la vida de Michael Peterson y la misteriosa muerte de su esposa, Kathleen Peterson, quien falleció tras caer por una escalera en su casa.

En diciembre de 2001, la policía de Durham encontró el cuerpo de Kathleen sin vida en su vivienda. En un primer momento, el hecho fue considerado un accidente doméstico.

Sin embargo, la causa tomó otro rumbo cuando el fiscal Jim Hardin acusó a Michael Peterson de homicidio. Para su defensa, el escritor contó con el abogado David Rudolf, figura reconocida en el ámbito judicial del sur de Estados Unidos.

El caso adquirió aún más notoriedad cuando el cineasta francés Jean-Xavier de Lestrade decidió registrar todo el proceso judicial. De ese trabajo surgió en 2004 la docuserie The Staircase, considerada una referencia dentro del género true crime.

La misteriosa muerte de Kathleen Peterson dio lugar a múltiples teorías, investigaciones controvertidas y una intensa cobertura mediática.

Del documental a la ficción

Más de dos décadas después del hecho original, la historia volvió a cobrar relevancia con esta adaptación ficcionada. La versión protagonizada por Colin Firth y Toni Collette, ahora disponible en Netflix tras su paso por HBO Max, propone una mirada diferente sobre los acontecimientos.

A diferencia del documental, la serie profundiza en las dinámicas familiares y en el impacto emocional del caso. También pone el foco en la figura de Kathleen, quien en la producción original había quedado en un segundo plano.

La narrativa se estructura en tres líneas temporales: los meses previos a la muerte, la noche del 9 de diciembre de 2001 y los años posteriores, con un Michael Peterson ya mayor enfrentando nuevas instancias judiciales, especialmente en 2017.

Con ocho episodios de aproximadamente una hora cada uno, "La escalera" combina elementos del drama judicial con el suspenso propio del true crime.