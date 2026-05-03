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Domingo, 3 de mayo de 2026

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Netflix: la impactante miniserie de acción que ya es de las más vistas a pocos días de su estreno

Una adaptación de la película "Hombre en llamas" se convirtió en la segunda serie con más visualizaciones de la plataforma.

SGorostiaga

La empresa de streaming Netflix renovó su catálogo de películas y series con una adaptación de un clásico del cine en formato de miniserie: "Hombre en llamas".

Esta producción se sumó con sus 7 capítulos el 30 de abril a la plataforma de la N roja y se posicionó en el segundo puesto de las series más vistas del momento, solo por detrás de "Envidiosa".

"Un veterano de las Fuerzas Armadas Especiales, atormentado por su pasado y acechado por sus enemigos, lucha por mantener a salvo a una adolescente en las calles de Río de Janeiro", detalla la sinopsis oficial de la plataforma.

Se trata de una nueva adaptación al formato televisivo del éxito cinematográfico que estuvo protagonizado por Denzel Washington. No se trata de una continuidad directa de la película de 2004.

De qué trata "Hombre en llamas", el nuevo éxito de Netflix

La miniserie sigue la historia de Creasy, un ex agente de fuerzas especiales que sufre un severo trastorno postraumático después de una misión fallida en México. Tras la muerte de todo su equipo, se refugia en Brasil donde intenta reorganizar su vida. Para esto recibe la ayuda de un viejo amigo, sin embargo, debe afrontar un nuevo conflicto.

"Un veterano de las Fuerzas Armadas Especiales, atormentado por su pasado y acechado por sus enemigos, lucha por mantener a salvo a una adolescente en las calles de Río de Janeiro", detalla la sinopsis oficial de la plataforma.Se trata de una nueva adaptación al formato televisivo del éxito cinematográfico que estuvo protagonizado por Denzel Washington. No se trata de una continuidad directa de la película de 2004. googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});De qué trata "Hombre en llamas", el nuevo éxito de NetflixLa miniserie sigue la historia de Creasy, un ex agente de fuerzas especiales que sufre un severo trastorno postraumático después de una misión fallida en México. Tras la muerte de todo su equipo, se refugia en Brasil donde intenta reorganizar su vida. Para esto recibe la ayuda de un viejo amigo, sin embargo, debe afrontar un nuevo conflicto.La serie es la segunda más vista del momento en Netflix.
La serie es la segunda más vista del momento en Netflix.

Creasy debe proteger a Poe, una joven adolescente que se ve amenazada por peligrosos criminales mientras transita por las calles de Río de Janeiro. Durante este proceso enfrentará dudas sobre si podrá realizar lo que siempre hizo.

El elenco de esta serie está compuesto por Yahya Abdul-Mateen II como (John Creasy), Billie Boullet (Poe Rayburn), Alice Braga, Bobby Cannavale y Scoot McNairy. El creador de esta producción es Kyle Killen.

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