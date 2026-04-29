¡Una de las series más populares! La historia de amor y traición que te va a dejar sin aliento

El fenómeno de las ficciones turcas no se detiene y esta vez el éxito golpea la puerta de HBO Max. La serie "Yabani: corazón salvaje" se convirtió en la producción más comentada de los últimos días, posicionándose rápidamente entre lo más visto de la plataforma.

La producción turca de 50 capítulos de aproximadamente 45 minutos está ubicada en el quinto puesto del ranking elaborado por la plataforma.

"Al intentar rehacer su vida tras vivir en la calle, Ali se enamora de una mujer rica cuyo novio resulta ser el hermano biológico que nunca conoció", detalla la sinopsis oficial de la serie turca.

De qué trata "Yabani: corazón salvaje"

La trama sigue la vida de Yaman, un joven que fue secuestrado cuando era niño y terminó creciendo en las calles en un entorno hostil. Años después, el destino lo reencuentra con su verdadera familia, dueña de una fortuna, pero el regreso no será el esperado.

Un triángulo amoroso prohibido

El punto más alto de la historia ocurre cuando Yaman se enamora perdidamente de una mujer rica. Sin embargo, el destino le juega una carta cruel: su interés romántico resulta ser la novia de su hermano biológico, a quien acaba de conocer.

La serie profundiza en el choque de dos mundos: la lealtad de Yaman hacia sus amigos de la calle y las oscuras tensiones de una familia de élite marcada por secretos y heridas que nunca cerraron.

La serie turca está en el puesto 5 de las más vistas de HBO Max.

El elenco está encabezado por: