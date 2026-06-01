Última oportunidad: Netflix elimina en pocos días una de sus series más vistas y queridas

"Sex and the City" es una de las series noventeras más queridas y vistas de las últimas décadas, convertida en un fenómeno cultural que trascendió generaciones gracias a sus personajes, sus historias de amistad y su particular mirada sobre el amor y la vida adulta. Ahora, quienes quieran volver a verla tendrán una última oportunidad, ya que Netflix Argentina confirmó que la producción dejará su catálogo próximamente.

Más de dos décadas después de su estreno, la historia de Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda, estas cuatro amigas sigue encontrando nuevos espectadores y también reencontrándose con quienes crecieron viéndola. Entre romances, desencuentros y charlas interminables la serie logró mantenerse vigente incluso muchos años después de haber terminado.

¿De qué se trata "Sex and the city" y hasta cuándo tenés tiempo de verla en Netflix?

¿De qué se trata "Sex and the city" y hasta cuándo tenés tiempo de verla en Netflix?

Esta producción del año 1998 sigue a Carrie Bradshaw, una periodista neoyorquina muy icónica aunque un poco egocéntrica que utiliza sus experiencias amorosas y las de su grupo de amigas como inspiración para escribir una columna sobre relaciones e intimidad.

A su alrededor están Samantha Jones, segura de sí misma y decidida a vivir la vida bajo sus propias reglas; Charlotte York, una romántica empedernida que sueña con encontrar el amor ideal; y Miranda Hobbes, una abogada exitosa que intenta equilibrar su carrera con una vida sentimental llena de altibajos.

Juntas atraviesan los desafíos de la adultez mientras buscan entender qué quieren realmente para sus vidas. Lo que hace especial a la serie es que, más allá de las historias de amor que surgen, gran parte del relato gira alrededor de la amistad entre las cuatro protagonistas. Cada una enfrenta situaciones muy distintas: relaciones que comienzan y terminan, decepciones, cambios laborales, crisis personales y decisiones que terminan modificando el rumbo de sus vidas.

La serie funciona casi como una cápsula del tiempo de una Nueva York que ya no existe del todo, pero también como una historia que conserva muchos temas que siguen siendo actuales. Entre conversaciones sinceras, momentos divertidos y situaciones incómodas que cualquiera podría reconocer, logra construir personajes con virtudes, errores y contradicciones.

Por eso, más que una producción sobre el amor, termina siendo una historia sobre crecer, equivocarse, volver a empezar y apreciar más la importancia de las amistades verdaderas que están tanto en buenos como en los momentos más vulnerables.

Reparto de "Sex and the city"