Furor en Netflix: la miniserie postapocalíptica de 6 episodios que rompe récords

Dentro del amplio catálogo de Netflix Argentina, se encuentra "futuro deseado", una nueva producción que logró captar la atención de los fanáticos de la ciencia ficción gracias a su propuesta postapocalíptica y una historia que combina supervivencia, incertidumbre y conflictos humanos en un escenario marcado por la devastación.

Con apenas seis episodios, la miniserie consiguió destacarse entre los contenidos más vistos de la plataforma. Creada y dirigida por Lucía Puenzo, una de las cineastas argentinas más reconocidas de los últimos años, la producción propone una mirada particular sobre el género, poniendo el foco en los vínculos humanos y la supervivencia en un entorno hostil.

¿De qué se trata "futuro desierto", la dramática serie de Netflix que propone un universo postapocalíptico?

¿De qué se trata "futuro desierto", la dramática serie de Netflix que propone un universo postapocalíptico?

La historia se sitúa en un mundo marcado por el colapso de la tecnología y la fragmentación de las ciudades, donde la supervivencia cotidiana convive con la pérdida de referencias del pasado. En ese escenario árido y desolado, distintas comunidades intentan reconstruir una forma de vida mientras sobreviven entre ruinas, recursos escasos y un sistema que dejó de funcionar como se conocía.

La trama sigue a Alex (José María Yazpik), un hombre ligado a la búsqueda de información y rastros del antiguo orden, y a María (Astrid Bergès-Frisbey), una joven que carga con un pasado difícil y una misión que la obliga a moverse entre distintos territorios controlados. En paralelo aparece Sara Alcalá (Karla Souza), una figura clave dentro de una red que intenta reorganizar lo que queda de la sociedad, mientras los vínculos entre los personajes se cruzan entre la desconfianza, la necesidad y decisiones que pueden cambiarlo todo.

A medida que avanzan los episodios, las historias se entrelazan en un mismo punto: la duda constante sobre qué ocurrió realmente con el mundo anterior y si todavía es posible reconstruir algo parecido a una civilización. Entre secretos, tensiones y alianzas inestables, la serie propone un recorrido donde el desierto no es solo físico, sino también emocional, y donde cada personaje enfrenta su propia forma de sobrevivir al final de lo conocido.

Además de "Futuro desierto", los suscriptores de Netflix también pueden encontrar otra de sus obras, "Los impactados", una película que explora las secuelas emocionales de una experiencia traumática y que reafirma el interés de la directora por las historias atravesadas por la transformación personal y los mundos en crisis.