Maratón de suspenso: dos series que arrasan en Netflix y no te podés perder

Para quienes buscan sumergirse en historias intensas sin comprometerse con producciones de largas temporadas, Netflix acaba de consolidar dos alternativas perfectas.

Ambas producciones giran en torno a homicidios y secretos ocultos, pero se diferencian marcadamente en su tono, ofreciendo desde una ácida sátira social hasta un misterio juvenil clásico con sello británico.

Dos producciones imperdibles para ver en Netflix





Mindfulness para asesinos





Esta propuesta es una alternativa ideal para los amantes del humor negro, el cinismo y las vueltas de tuerca impredecibles. La trama sigue de cerca a un particular abogado que trabaja para la mafia y que, en un intento desesperado por recuperar el equilibrio en su vida y salvar su entorno familiar, decide asistir a un taller de meditación.

El giro de la historia se basa en que las técnicas de respiración consciente, relajación y concentración aprendidas en el curso le terminan resultando de gran utilidad para un fin completamente inesperado: cometer crímenes perfectos y eliminar de forma sistemática a cualquiera que altere su paz mental.

Con una estructura ágil de 8 episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno, la serie logra justificar los actos más brutales mediante conceptos zen de crecimiento personal, logrando una parodia adictiva.

Asesinato para principiantes





Por otro lado, para quienes prefieren el suspenso puro, la investigación y los enigmas criminales tradicionales, llega esta joya británica basada en el exitoso fenómeno literario de Holly Jackson.

La historia se centra en Pip Fitz-Amobi, una joven decidida que sospecha firmemente que la policía local cerró de forma errónea y apresurada la investigación sobre el asesinato de una de las estudiantes más populares de su colegio.

La producción destaca por su cuidada atmósfera inglesa y un ritmo narrativo vertiginoso que introduce giros de trama en cada capítulo, manteniendo al espectador elaborando teorías constantemente.

Al combinar la estética y la tensión de grandes éxitos como Pretty Little Liars o 13 Reasons Why, la trama se sostiene sobre una sólida química entre sus personajes principales y una constante carrera contra el tiempo para descubrir la verdad oculta en el pueblo.

Por qué son las opciones perfectas para ver el fin de semana

El verdadero imán de ambas producciones se apoya en su capacidad para resolver conflictos densos en formatos extremadamente dinámicos y compactos.

Ya sea optando por la risa incómoda que propone la meditación criminal o por la adrenalina de descifrar un enigma escolar en el Reino Unido, ambas historias están diseñadas estructuralmente para atrapar la atención desde el primer minuto y cerrarse de forma redonda en un solo fin de semana de descanso.