La comedia romántica de Ricardo Darín y Mercedes Morán, que vuelve a ser tendencia

Netflix volvió a sorprender a sus suscriptores al reposicionar en lo más alto de su ranking El amor menos pensado, una de las producciones más queridas del cine argentino reciente. La película logra amalgamar el humor sutil con los dramas cotidianos de las parejas longevas, conectando de forma directa con la audiencia a través de un guion honesto, reflexivo y profundamente urbano.

El nido vacío y la crisis de los 25 años: el eje de la trama

La historia sigue de cerca la vida de Marcos (Ricardo Darín) y Ana (Mercedes Morán), un matrimonio consolidado que lleva un cuarto de siglo de convivencia en aparente armonía. Sin embargo, la estructura familiar tiembla cuando su único hijo toma la decisión de abandonar el hogar para continuar sus estudios universitarios en el extranjero.

El vacío físico y emocional que deja el joven desata una inesperada crisis existencial en la pareja. La rutina y los silencios empiezan a pesar en el día a día, volviendo inevitables las preguntas sobre el deseo y el futuro compartido. Tras una serie de planteos honestos, ambos toman una decisión drástica: separarse de mutuo acuerdo.

A partir de ese giro definitivo, Marcos y Ana encaran la soltería pasados los cincuenta años de las formas más impensadas, redescubriendo los circuitos de citas y las libertades individuales. Lo que al principio se presenta como una etapa de diversión, terminará por despertar sus inseguridades, miedos y contradicciones más profundas.

Protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán, la comedia romántica El amor menos pensado se ubica entre lo más visto de Netflix gracias a su enfoque honesto sobre las parejas maduras.

Detalles clave de una producción que conquista el streaming

Para quienes planean su próximo fin de semana de series y películas, estos son los datos fundamentales de la producción:

Elenco estelar: La química perfecta entre Ricardo Darín y Mercedes Morán sostiene el peso dramático y cómico de toda la narración.

Dirección de nivel: El film marca el debut como director del reconocido productor Juan Vera , quien también coescribió el guion de esta obra estrenada en 2018 .

Duración ideal: Con un metraje exacto de 2 horas y 9 minutos, la cinta dosifica el ritmo entre las risas y la melancolía sin perder la atención del espectador.

¿Por qué verla?

La película funciona como un reflejo acertado del comportamiento humano y de los vínculos de pareja a largo plazo. Lejos de los clichés tradicionales del género de la comedia romántica, la propuesta ofrece una mirada adulta, ingeniosa y tierna sobre el amor, demostrando que las segundas oportunidades también se construyen cuestionando el propio pasado y redescubriendo el deseo individual.

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