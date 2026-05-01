Emily Blunt es tendencia: las 5 películas para ver tras el estreno de "El diablo viste a la moda 2"

Emily Blunt sorprendió a la industria con el éxito imparable de su nueva producción en cines. El estreno mundial de "El diablo viste a la moda 2" disparó las búsquedas en Netflix.

La secuela, dirigida por David Frankel, mostró a una Miranda Priestly en crisis ante el ocaso de las revistas de papel. Dicha trama enfrentó a la jefa con su exasistente, Emily Charlton.

Este fenómeno impactó en el streaming, donde los fanáticos buscaron producciones previas de la estrella. El regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway confirmó que la nostalgia es un negocio millonario.

Oppenheimer: el drama biográfico que roza la perfección

El film dirigido por Christopher Nolan aterrizó en el catálogo para mostrar la faceta más intensa de la actriz. En esta pieza de género histórico, Blunt interpreta a Kitty Oppenheimer.

Su papel es crucial para la trama, encarnando el soporte emocional del creador de la bomba atómica. La fuerza interpretativa que mostró la llevó a las ternas de los premios más importantes del cine.

La reconstrucción de época asegura una experiencia imperdible para el espectador. La británica demuestra que puede sostener diálogos de peso político con absoluta naturalidad frente a cámara.

El negocio del dolor: una madre contra el sistema

En este drama criminal, la estrella se metió en la piel de una madre soltera que busca sobrevivir a cualquier precio. El relato retrató el ascenso y caída de una farmacéutica durante una crisis sanitaria.

Blunt personifica la ambición y la culpa en un mundo donde el dinero vale más que la salud. La producción denunció las maniobras oscuras de una industria que prioriza las ganancias extraordinarias.

Su actuación sorprendió a los críticos por pasar de la vulnerabilidad extrema a la frialdad de los negocios. Resulta ideal para quienes buscan una historia con trasfondo social profundo.

Escalofrío: terror psicológico en una ruta congelada

Para los amantes del suspenso, este thriller sobrenatural del año 2007 capturó la atención de los usuarios. La historia sigue a dos estudiantes que quedan varados en una ruta navideña.

Blunt lideró el reparto mientras presencias fantasmales acorralaron a los protagonistas en una pesadilla sin salida. Este registro de terror psicológico recobró vigencia absoluta en la plataforma.

La película disparó las pulsaciones de quienes buscan una trama de supervivencia extrema. Es el plan perfecto para ver con la luz apagada y sentir la tensión en cada escena del trayecto.

Gnomeo y Julieta: animación para disfrutar en familia

La animación también tiene su espacio con esta parodia del clásico de Shakespeare. En este caso, la actriz prestó su voz para dar vida a una Julieta de porcelana en una guerra de jardines.

Dicha trama enfrenta a gnomos de color azul contra rojos, demostrando la versatilidad de la británica en cualquier formato. La comedia familiar permite disfrutar de su carisma en una historia colorida.

Es una opción liviana que ganó su lugar en el top de lo más visto por ser ideal para compartir con los hijos. El talento vocal de la estrella brilla entre canciones pegadizas y gags divertidos.

Galletas de animalitos: magia y circo para los más chicos

Esta aventura de género fantástico completa la oferta disponible con una historia que mezcla magia y circo. El relato gira sobre una caja mágica que transforma a las personas en animales.

Blunt interpretó a uno de los personajes principales en este film que prometió asombro para toda la familia. El papel contrasta totalmente con la frialdad de sus recientes eventos de alta costura.

Dicha producción advirtió que la imaginación es el único límite para atrapar a las nuevas generaciones. Con este título, el catálogo cerró una oferta de lujo que ratifica el reinado de la estrella.