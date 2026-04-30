La película protagonizada por la ganadora de un Óscar que lidera el ranking de Netflix: te va a dejar sin palabras

Netflix Argentina renovó su catálogo de películas y series con el estreno de "Apex", una producción de suspenso y acción que el viernes 24 de abril llegó a la plataforma y no tardó en escalar hasta el puesto número 1 de las películas más vistas en el país y en otros 88 mercados internacionales.

Protagonizada por Charlize Theron (ganadora del Oscar por Monster) y Taron Egerton, la película se sumerge en una trama de supervivencia extrema donde la protagonista debe enfrentar peligros naturales y humanos en un entorno hostil.

Sinopsis de "Apex": ¿De qué trata el éxito de Netflix?

La historia sigue a Sasha (Charlize Theron), una joven que busca una aventura recorriendo un río en la remota e implacable naturaleza de Australia. Sin embargo, lo que comienza como un desafío personal se transforma rápidamente en una pesadilla.

Mientras avanza en su travesía, Sasha se cruza con un hombre que parece guiarla, pero que pronto revela sus verdaderas intenciones: un depredador despiadado y letal que comienza a perseguirla, obligándola a luchar por su vida en un escenario donde no hay lugar para el error.

La película de supervivencia que quedó en el puesto 1 de Argentina y varios países.

Detalles de la producción





Con una duración de 1 hora y 37 minutos, "Apex" logra mantener la tensión constante gracias a la dirección de Baltasar Kormákur y el guion de Jeremy Robbins. Por su contenido de violencia y tensión, la plataforma la calificó como apta para mayores de 16 años.