Netflix: el inquietante thriller psicológico que dura menos de dos horas y te hará saltar del asiento
Con una tensión que crece minuto a minuto, este estremecedor thriller de Netflix se mete en la mente de sus personajes y juega con lo que es real y lo que no. Ideal para quienes buscan una historia intensa e incómoda.
Dentro del catálogo de Netflix Argentina hay una película que pasa bastante desapercibida, pero que tiene todo para atrapar a quienes buscan algo más intenso.
Se trata de "Clinical", un thriller psicológico que juega con la tensión y el misterio desde el primer momento, ideal para ver cuando tenés ganas de algo inquietante.
A medida que avanza, el largometraje construye un clima cada vez más incómodo, donde nada es del todo claro y todo parece tener una doble cara. Con giros que mantienen la intriga y una atmósfera cargada, es de esas historias que te meten de lleno y no te sueltan hasta el final.
¿De qué trata "Clinical", la película de terror oculta en Netflix que te dejará sin aliento?
Esta producción sigue a Jane Mathis, una psiquiatra que intenta volver a su rutina después de atravesar una experiencia muy fuerte con una paciente.
Desde el arranque se nota que no está del todo bien, y cuando empieza a atender un nuevo caso todo se vuelve todavía más raro. Lo que parecía una historia clínica más, empieza a mezclarse con cosas de su pasado que no terminaron de cerrarse.
A medida que avanza, la línea entre lo que es real y lo que pasa por su cabeza se vuelve cada vez más difusa. Jane intenta sostener su trabajo y su vida, pero se la ve cada vez más desbordada, como si todo se le fuera de las manos.
El paciente, por su parte, también guarda cosas que no dice del todo, y eso suma tensión a cada encuentro entre ellos. La película juega mucho con esa incomodidad constante, donde nada es seguro y cada escena deja una duda.
Los personajes se mueven en un clima cargado, con silencios y situaciones que generan desconfianza. Es de esas historias que te mantienen alerta, tratando de entender qué está pasando realmente hasta el último momento.