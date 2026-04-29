Netflix: el inquietante thriller psicológico que dura menos de dos horas y te hará saltar del asiento

Dentro del catálogo de Netflix Argentina hay una película que pasa bastante desapercibida, pero que tiene todo para atrapar a quienes buscan algo más intenso.

Se trata de "Clinical", un thriller psicológico que juega con la tensión y el misterio desde el primer momento, ideal para ver cuando tenés ganas de algo inquietante.

A medida que avanza, el largometraje construye un clima cada vez más incómodo, donde nada es del todo claro y todo parece tener una doble cara. Con giros que mantienen la intriga y una atmósfera cargada, es de esas historias que te meten de lleno y no te sueltan hasta el final.

¿De qué trata "Clinical", la película de terror oculta en Netflix que te dejará sin aliento?





¿De qué trata "Clinical", la película de terror oculta en Netflix?

Esta producción sigue a Jane Mathis, una psiquiatra que intenta volver a su rutina después de atravesar una experiencia muy fuerte con una paciente.

Desde el arranque se nota que no está del todo bien, y cuando empieza a atender un nuevo caso todo se vuelve todavía más raro. Lo que parecía una historia clínica más, empieza a mezclarse con cosas de su pasado que no terminaron de cerrarse.

A medida que avanza, la línea entre lo que es real y lo que pasa por su cabeza se vuelve cada vez más difusa. Jane intenta sostener su trabajo y su vida, pero se la ve cada vez más desbordada, como si todo se le fuera de las manos.

El paciente, por su parte, también guarda cosas que no dice del todo, y eso suma tensión a cada encuentro entre ellos. La película juega mucho con esa incomodidad constante, donde nada es seguro y cada escena deja una duda.

Los personajes se mueven en un clima cargado, con silencios y situaciones que generan desconfianza. Es de esas historias que te mantienen alerta, tratando de entender qué está pasando realmente hasta el último momento.

Reparto de "Clinical"





Vinessa Shaw (Jane Mathis).

Kevin Rahm (Alex).

India Eisley (Nora Jane).

Aaron Stanford (Luke).

Wilmer Calderon (Tony).