Netflix: la película de terror que te deja paralizado desde la primera escena

Disponible en Netflix Argentina, "Fractura" es una de esas películas de terror que te atrapan desde el primer momento con una tensión constante y una atmósfera inquietante.

A lo largo de su desarrollo, juega con la incertidumbre y la incomodidad, generando esa sensación de no saber qué está pasando que te deja completamente enganchado hasta el final.

¿De qué se trata "Fractura", la escalofriante película de Netflix?

¿De qué se trata "Fractura", la escalofriante película de Netflix?

Todo gira en torno a Ray, un hombre que viaja con su esposa y su hija y, tras un accidente, terminan en un hospital donde las cosas empiezan a no cerrar del todo. A partir de ahí, la historia se mete en un terreno de dudas, confusión y tensión constante, donde nada parece ser lo que parece.

El foco está puesto en él, quien carga con el peso de lo que está pasando mientras intenta entender una situación que se le escapa de las manos. Su esposa y su hija completan ese núcleo familiar que funciona como motor emocional de la historia. A medida que avanza, el protagonista entra en un estado cada vez más desesperante, rodeado de personajes que no terminan de generar confianza.

Lo más fuerte de la película es cómo juega con la percepción y mantiene al espectador en un estado de alerta permanente. La tensión no baja en ningún momento y todo está armado para que uno dude constantemente de lo que ve. Es de esas historias que te dejan incómodo, pensando en cada detalle, y que logran ese efecto de quedarse dando vueltas en la cabeza incluso después de que termina.

El reparto de Fractura está encabezado por Sam Worthington, quien sostiene gran parte de la tensión con una actuación intensa y cargada de dudas. Lo acompañan Lily Rabe como su esposa y Lucy Capri como su hija, completando el núcleo familiar. También se suman Stephen Tobolowsky y Adjoa Andoh, quienes aportan a ese clima de incertidumbre que atraviesa toda la historia.