El thriller de episodios cortos que es furor en Netflix: la maratoneás en una tarde

Dentro del catálogo de Netflix Argentina existen series que logran atrapar rápidamente la atención de la audiencia gracias a historias intensas y capítulos cortos que invitan a seguir viendo "uno más". Ese es el caso de "Entre padre e hijo", una miniserie de thriller que comenzó a ganar popularidad entre los usuarios de la plataforma por su fuerte carga emocional y su historia de traición.

Con episodios breves y una trama atravesada por conflictos familiares, secretos y vínculos marcados por el dolor, la producción se convirtió en una de las producciones más maratoneadas de la semana, ideal para verla en una sola tarde.

¿De qué se trata "Entre padre e hijo", la serie que es tendencia en Netflix?

¿De qué se trata "Entre padre e hijo", la serie que es tendencia en Netflix?

La trama comienza cuando Bárbara, una abogada exitosa que está por casarse con Álvaro, viaja hasta la estancia familiar de su pareja para conocer más de cerca el lugar donde él pasó gran parte de su vida. Sin embargo, lo que parecía una visita tranquila rápidamente empieza a volverse incómodo con la aparición de Iker, el hijo de Álvaro, un joven atravesado por conflictos familiares y emociones que todavía no logra resolver.

Con el paso de los capítulos, la protagonista empieza a involucrarse cada vez más en la dinámica complicada que existe dentro de esa familia. Mientras intenta adaptarse al entorno y entender ciertos secretos del pasado, la relación con el joven empieza a volverse mucho más cercana e intensa, generando tensión constante dentro de la casa y poniendo en duda varios vínculos.

Entre discusiones, secretos familiares y momentos cargados de tensión, la producción de solo 20 episodios mezcla drama, romance y conflictos emocionales en capítulos cortos que mantienen un ritmo muy dinámico de principio a fin. La serie apuesta constantemente por los giros inesperados, los vínculos complicados y las escenas intensas que terminan generando intriga capítulo tras capítulo.

Reparto de "Entre padre e hijo"