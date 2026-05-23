Las series y películas más vistas en Netflix para maratonear este fin de semana largo

El fin de semana largo en conmemoración de la Revolución de Mayo se presenta como la oportunidad perfecta para "refugiarse" en el hogar y disfrutar de las maratones de streaming de Netflix.

Para evitar las largas búsquedas en el catálogo, las tendencias del país dejan un panorama claro sobre cuáles son los títulos que acaparan la atención de los suscriptores.

La oferta actual se distingue por su diversidad de formatos, abarcando desde producciones de pocos episodios ideales para consumir de una sola vez, hasta largometrajes que van desde la comedia romántica de Hollywood hasta el drama histórico clásico.

Las series que lideran las tendencias en Netflix





La preferencia del público se inclina hacia ficciones que combinan la comedia de enredos con altas dosis de suspenso y giros dramáticos inesperados.

Carísima

Esta propuesta de comedia local se posiciona rápidamente en lo más alto del ranking a través de una sátira moderna vinculada a las redes sociales.

La trama sigue a Caro en la organización de su fiesta de cumpleaños número 30 mientras se enamora de un hombre con múltiples personalidades, arrastrándola a una espiral caótica a lo largo de 10 episodios.





Berlín y la dama del armiño

Un thriller de acción internacional que expande los universos de robos sofisticados y planes milimétricos.

El carismático protagonista reúne a su banda de delincuentes en Sevilla con el objetivo de ejecutar un golpe de alta gama para estafar a un ambicioso duque y robar la icónica obra de arte de Leonardo da Vinci en un desarrollo de 8 episodios.

Némesis

Esta serie policial explota la tensión clásica del juego del gato y el ratón mediante un ritmo narrativo dinámico.

El relato expone el enfrentamiento directo y de alta intensidad entre un maestro de los robos y un detective en una entrega compuesta por 8 capítulos.





Envidiosa: cuarta temporada

Regresa una de las comedias románticas locales más exitosas para profundizar en los desafíos de las parejas modernas y la vida familiar.

En esta oportunidad, Vicky inicia la convivencia con Matías, pero la dinámica se complejiza con la llegada del hijo de su pareja y el regreso de un amor del pasado a lo largo de una nueva temporada de 10 capítulos.

Entre padre e hijo

Un drama psicológico de suspenso que explora los límites éticos y las tensiones secretas dentro del núcleo familiar.

La historia presenta a una abogada con una carrera sumamente exitosa que visita la residencia de su prometido, donde entabla una peligrosa y conflictiva relación con el hijo de este en una producción de 20 capítulos.

Las películas recomendadas para el fin de semana "XL"



Los largometrajes elegidos por la audiencia para estas jornadas de descanso permiten resolver el entretenimiento en un formato cerrado de menos de dos horas.

Hazme el favor



Una comedia romántica protagonizada por una mujer en bancarrota que acepta un auto de lujo por parte de unos padres adinerados a cambio de salir con su introvertido hijo y elevar su autoestima antes de que comience la universidad, con una duración de 1 hora y 41 minutos.

Intercambiados



Una producción de animación y fantasía orientada al público familiar donde una pequeña criatura del bosque y un majestuoso pájaro del valle intercambian cuerpos de forma mágica, obligando a estos enemigos naturales a cooperar para sobrevivir durante 1 hora y 41 minutos.

El choque

Un largometraje documental enmarcado en el género del true crime. La investigación parte de una joven que embiste su automóvil contra un edificio, provocando la muerte de su pareja, desarmando lo que parece un trágico accidente para revelar un caso de homicidio en 1 hora y 34 minutos.

Aguas siniestras



Una propuesta cinematográfica de terror sobrenatural centrada en un deportista profesional retirado por enfermedad que adquiere una casa con piscina para su rehabilitación familiar, descubriendo que una entidad espeluznante habita en el agua durante 1 hora y 38 minutos.

Coco antes de Chanel



Un drama histórico que retrata los orígenes modestos y el ascenso profesional de la legendaria diseñadora en el exigente mundo de la moda de París, completando una extensión de 1 hora y 50 minutos de metraje.