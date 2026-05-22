Netflix estrenó "Carísima", la serie de humor negro que es perfecta para ver en un día

Como todas las semanas, Netflix volvió a renovar su repertorio con estrenos y propuestas ideales para disfrutar durante el fin de semana. Entre las novedades más recientes aparece una producción nacional que rápidamente captó la atención del público por su formato ágil y su tono irreverente.

Se trata de "Carísima", una miniserie protagonizada por Julián Kartún que propone una experiencia intensa, marcada por el humor negro y situaciones incómodas.

La ficción llegó al catálogo con diez episodios de apenas diez minutos cada uno, lo que la convierte en una opción ideal para ver de corrido en una sola jornada.

Lo nuevo en Netflix: ¿De qué se trata "Carísima"?

La sinopsis oficial adelanta que Caro Pardíaco, una influencer reconocida y figura mediática de tiempo completo, parece tener una vida ideal. Sin embargo, al atravesar una crisis personal vinculada a la llegada de los 30 años, se enfrenta a conflictos internos que ponen en duda todo lo que construyó.

Caro Pardíaco nació como un personaje de humor en programas de streaming y en redes sociales. Ahora, la nueva propuesta de Netflix permitirá darle un enfoque más profundo, sin perder el húmor ácido que caracteriza a esta figura.

En ese recorrido, la historia sigue su intento por sostener la imagen perfecta que proyectó durante años, mientras comienza a cuestionarse quién es realmente detrás de ese personaje. El relato combina situaciones absurdas con momentos de introspección, en una propuesta que busca ir más allá del humor superficial.

Durante años, Caro Pardíaco se consolidó como uno de los personajes más reconocibles del humor digital argentino. Surgido inicialmente en sketches de redes sociales, el personaje fue creciendo hasta convertirse en una figura habitual dentro del universo del entretenimiento online. Con esta nueva producción, da el salto a una historia más desarrollada, con un enfoque más profundo sobre su personalidad.

Uno de los aspectos destacados de la serie es la participación directa de Julián Kartún en el desarrollo creativo. Además de interpretar a la protagonista, el actor formó parte del guion junto a Julián Lucero, Mariano Rosales y Nano Garay Santaló.

El elenco también incluye a Alex Pelao, Iara Portillo, Julián Doregger, Anita B Queen, Evitta Luna, Darío Sztajnszrajber, Gastón Pauls, el propio Julián Lucero, Charo López y Malena Pichot.