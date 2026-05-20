La miniserie de Netflix protagonizada por una estrella de Breaking Bad que tiene solo 6 episodios

Entre la gran variedad de películas y series que hay disponibles en Netflix Argentina se encuentra "Parish", una miniserie de suspenso con un actor de Breaking Bad que en apenas seis episodios logra construir una historia intensa y cargada de tensión. Con un clima oscuro y personajes atravesados por situaciones límite, la producción se volvió una de las opciones más atrapantes para quienes buscan algo corto pero imposible de soltar.

A medida que avanzan los capítulos, la serie mezcla drama, misterio y momentos de mucha adrenalina que mantienen la sensación constante de peligro. Cada episodio deja nuevas dudas, secretos y decisiones que complican todavía más el panorama, generando esa necesidad de seguir mirando "uno más" hasta terminarla completa.

¿De qué se trata "Parish" la miniserie de Netflix que tiene mucho suspenso?

¿De qué se trata "Parish" la miniserie de Netflix que tiene mucho suspenso?

La serie arranca con un hombre que intenta llevar una vida tranquila después de dejar atrás un pasado bastante complicado, pero rápidamente todo empieza a desmoronarse cuando vuelve a meterse en situaciones peligrosas.

Gray Parish, interpretado por Giancarlo Esposito, trabaja manejando un servicio de autos de lujo en Nueva Orleans y trata de mantenerse alejado de los problemas para enfocarse en su familia. El tema es que las deudas, las presiones y algunas personas de su pasado empiezan a aparecer otra vez y lo arrastran a un mundo del que parecía imposible escapar.

Lo que más engancha de la serie es esa sensación constante de tensión. Desde el primer episodio da la impresión de que todo puede salir mal en cualquier momento y eso hace que sea muy difícil dejar de verla. No necesita grandes explosiones todo el tiempo porque el suspenso está más puesto en las decisiones, las amenazas y las relaciones entre los personajes.

También tiene algo bastante atrapante en cómo muestra a un personaje intentando hacer lo correcto mientras todo alrededor lo empuja hacia el caos otra vez. La serie juega mucho con esa desesperación de querer salir adelante, proteger a la familia y al mismo tiempo quedar atrapado en situaciones cada vez más peligrosas.

Reparto de Parish