La película del momento de Netflix: es la más vista y no para de generar debate

"Mi querida señorita" volvió a captar la atención del público gracias a una nueva remake que llegó recientemente a Netflix Argentina y que busca acercar este clásico del cine español a nuevas generaciones. La historia, que en su momento fue considerada adelantada para su época, regresa con una mirada renovada pero manteniendo el tono emocional, íntimo y cargado de tensión que convirtió al largometraje original en una obra de culto.

La nueva versión retoma el espíritu del film dirigido por Jaime de Armiñán y vuelve a poner sobre la mesa temas relacionados con la identidad, los mandatos sociales y los conflictos personales. Con una atmósfera melancólica y momentos profundamente humanos, la nueva versión comenzó a llamar la atención de quienes buscan historias intensas, sensibles y diferentes dentro del catálogo de streaming.

¿De qué se trata "Mi querida señorita", la película que revive un clásico en Netflix?

¿De qué se trata "Mi querida señorita", la película que revive un clásico en Netflix?

"Mi querida señorita" de Fernando González Molina retoma una historia que, incluso décadas atrás, ya había sido completamente revolucionaria para el cine español. La película original ya había logrado hablar sobre identidad e intersexualidad en un contexto marcado por la censura y por una sociedad extremadamente conservadora, algo que en ese momento resultaba impensado dentro de la industria.

Esta remake mantiene esa esencia, pero traslada el conflicto a una mirada más actual y emocionalmente cercana. La historia sigue a Adela, una mujer criada bajo reglas muy rígidas, atravesada por silencios familiares y por la sensación constante de que algo dentro suyo no encaja con la vida que le enseñaron a llevar.

Todo comienza a cambiar cuando aparecen nuevas personas en su entorno, especialmente Isabel y un sacerdote recién llegado al pueblo, que terminan despertando preguntas que llevaba años reprimiendo. A partir de ahí, la película acompaña el proceso de descubrimiento del personaje de una manera muy humana, mostrando sus miedos, contradicciones y también la necesidad de empezar a vivir con mayor libertad.

Lo más destacado es que nunca convierte la historia en algo exagerado o solemne. La película se mueve desde lugares muy cotidianos: conversaciones incómodas, miradas, vínculos familiares tensos y pequeños momentos donde la protagonista empieza lentamente a abrirse a un mundo completamente distinto al que conocía.

Cuando finalmente llega a Madrid y entra en contacto con espacios más libres y diversos, se siente como si el personaje pudiera respirar por primera vez. Más allá del tema central, la remake habla sobre identidad, aceptación y lo difícil, pero necesario, que puede ser empezar de nuevo después de vivir tantos años intentando ser alguien que otros esperaban.

Reparto de "Mi querida señorita"