Netflix: la polémica serie que fue prohibida y cancelada por su trama incómoda

"Mesías", la serie creada por el guionista Michael Petroni, se estrenó en Netflix el 1 de enero de 2020 y, en apenas tres meses, pasó de ser un éxito de visualizaciones a convertirse en uno de los proyectos más incómodos de la plataforma.

Una sola imagen bastó para encender una polémica de escala global antes de que los espectadores pudieran sacar sus propias conclusiones: un hombre de cabello largo y barba predicando en Damasco en medio de un bombardeo, mientras una colosal tormenta de arena se levanta a sus espaldas. Así comienza la producción.

La audaz premisa de la ficción planteaba cómo reaccionaría la sociedad contemporánea, saturada de redes sociales, noticias falsas y tensiones geopolíticas, ante la aparición de una figura con características divinas.

Lejos de envejecer, el dilema central de la producción cobró una relevancia aún más profunda en este 2026, donde los contextos de polarización digital y los conflictos religiosos globales se intensificaron, demostrando que el debate sobre la fe y el control de la información sigue estando en el centro de la escena.

El nombre detrás de la discordia teológica en la serie de Netflix





El eje del conflicto radicó en la construcción de su protagonista, interpretado por el actor belga Mehdi Dehbi, y la elección deliberada de su nombre: Al-Masih.

En el Islam, este término se utiliza tradicionalmente para reconocer a Jesucristo, pero en sus capas teológicas más complejas también designa a Al-Masih ad-Dajjal, el falso mesías o impostor equivalente al Anticristo.

Esta dualidad semántica provocó una inmediata reacción de rechazo en parte del público musulmán, que acusó a la producción de ser propaganda antiislámica antes de su lanzamiento.

La producción no escatimó en audacia visual, llegando a construir una réplica a escala del Monte del Templo y la Cúpula de la Roca en Nuevo México para ambientar la trama.

El creador de la serie admitió que buscaba instalar la ambigüedad en el corazón del relato, forzando al espectador a preguntarse constantemente si el personaje era un verdadero hacedor de milagros o un estafador político de alcance internacional.

La prohibición en Jordania y el éxito de audiencia





La controversia escaló a niveles gubernamentales cuando la Comisión Real de Cine de Jordania, país que sirvió como set de filmación para las escenas de Medio Oriente, solicitó formalmente a Netflix que se abstuviera de transmitir los diez episodios en su territorio.

La institución argumentó que el contenido infringía las leyes básicas del Reino al violar la santidad de la religión. Aunque la plataforma se negó a retirar el contenido y defendió que se trataba de una obra de ficción pura, optó por cancelar oficialmente la producción en marzo de 2020.

Curiosamente, la serie reveló una enorme brecha de percepción entre los especialistas y los usuarios. Mientras la crítica especializada la recibió con frialdad, otorgándole apenas un 44% de aprobación, el público la respaldó con un contundente 91% en Rotten Tomatoes.

La imposibilidad de un consenso demostró cómo una narrativa que cruza las fronteras de lo sagrado y lo profano es capaz de movilizar a la audiencia masiva por encima de los análisis técnicos.

Tres alternativas adictivas sobre la fe y el fanatismo



Para quienes disfrutaron de la tensión política, el suspenso y los cuestionamientos sobre las creencias humanas que planteaba esta producción, existen tres opciones imperdibles disponibles en los catálogos de streaming:

Misa de medianoche (Netflix)



Dirigida por Mike Flanagan, esta miniserie explora el fanatismo religioso y el fervor extremo a través de la llegada de un carismático sacerdote a una comunidad isleña en decadencia.

A partir de su arribo, comienzan a suceder eventos catalogados como milagrosos, construyendo una parábola perturbadora sobre el costo de la fe ciega y la necesidad de creer a cualquier precio.

The Leftovers (Max)



Esta aclamada producción arranca con la desaparición abrupta e inexplicable del 2% de la población mundial.

Sin una justificación científica ni teológica, la trama se sumerge en la psicología de una humanidad herida que intenta reconstruir su rutina, abriendo paso a la aparición de sectas, nuevos profetas y dogmas alternativos en un mundo que rechaza el consuelo fácil.

The Path (Amazon Prime Video)



Protagonizada por Aaron Paul y Michelle Monaghan, esta serie se introduce de lleno en las dinámicas internas de un movimiento espiritual ficticio con características de secta.

A lo largo de tres temporadas que ganan en miasma y oscuridad, la historia analiza la manipulación psicológica, las crisis de fe y las estructuras de poder con una precisión milimétrica.