La "picante" serie de Netflix que se posicionó como una de las más vistas del momento

La plataforma de streaming Netflix renovó su catálogo de películas y series con el objetivo de abarcar una mayor cantidad de géneros y evitar que los usuarios migren hacia otras empresas similares. Ante este contexto, una producción corta y dramática se ubicó entre las más vistas en Argentina.

Se trata de "Entre padre e hijo", una producción mexicana que llegó a la marca de la N roja gigante el pasado 13 de mayo, relata un amor prohibido y se ubicó en el puesto n.º 1 en el ranking.

"En apenas unos minutos de suspenso, el mundo de una abogada se tambalea cuando su visita a la hacienda de su prometido despierta un vínculo irresistible con su futuro hijastro", destaca la sinopsis de la plataforma.

Una de las particularidades de esta serie es que cuenta con 20 episodios, pero que puede liquidarse "en un ratito" debido a que cada capítulo tiene una duración estimada de solamente 10 minutos.

De qué trata "Entre padre e hijo", el nuevo éxito de Netflix

La historia sigue a Bárbara, una abogada que se encuentra a punto de casarse con Álvaro, su prometido; sin embargo, al llegar a la vivienda de él, se enfrentará a desafíos y peligros inimaginados que pueden poner en riesgo su relación.

Al conocer al hijo de su prometido, la protagonista comienza a dudar sobre su relación y comienza una serie de conflictos, dudas y descubrimientos que ponen a cuestionarse a toda la familia.

La miniserie mexicana tiene 20 capìtulos de 10 minutos cada uno.

Por su parte, Álvaro no encuentra la forma correcta de comportarse ante la actitud de Bárbara, que además tiene varias dudas sobre la forma en la que murió la esposa de su futuro prometido.

El elenco de esta producción está conformado por Pamela Almanza (Bárbara); Erick Elías (Álvaro); Graco Sendel (hijo de Álvaro); Natalia Plascencia (Gaby) e Ivanna Castro (Margarita).