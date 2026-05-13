Netflix: la aclamada serie de thriller distópico que ya es un éxito

El catálogo de Netflix continúa sumando títulos de primer nivel. En mayo, la plataforma de streaming incorporó una serie que el próximo año cumplirá una década desde su estreno original. Este drama, tan impactante como reconocido, vuelve a posicionarse como una opción destacada para quienes buscan historias intensas y atrapantes.

Se trata de El cuento de la criada, una producción basada en la novela homónima de Margaret Atwood publicada en 1985. La trama presenta un futuro distópico en el que se establece la República de Gilead, un régimen totalitario y teocrático que surge tras una guerra civil y transforma por completo la estructura social.

De qué se trata "El cuento de la criada"

La sinopsis oficial de Netflix adelanta: "Basada en la novela de Margaret Atwood, este drama distópico sigue a una mujer obligada a la servidumbre sexual que se atreve a resistir a sus opresores totalitarios".

Con el paso de los años, esta serie logró consolidarse como una de las más influyentes dentro del género, tanto por su historia como por su estética.

La obra original y su adaptación televisiva, desarrollada por Bruce Miller, plantean un escenario inquietante en un futuro no tan lejano. En ese contexto, la tasa de natalidad cae de forma drástica debido a enfermedades, contaminación ambiental y otros factores que afectan a la humanidad.

En medio de ese panorama, gran parte de Estados Unidos queda bajo el control de un nuevo régimen fundamentalista religioso, impulsado por un grupo conocido como los "Hijos de Jacob". Así nace la República de Gilead, una sociedad jerárquica en la que las mujeres pierden sus derechos y quedan subordinadas a un sistema que las reduce a roles estrictamente definidos.

La serie retrata una distopía extrema que, en algunos aspectos, resuena con problemáticas contemporáneas.

Dentro de ese esquema, aquellas mujeres que aún pueden concebir son forzadas a convertirse en "criadas". Su función es exclusivamente reproductiva: son asignadas a hogares de altos mandos del régimen para garantizar descendencia.

A lo largo de sus seis temporadas, la historia sigue a June Osborne, interpretada por Elisabeth Moss, quien es capturada mientras intentaba escapar a Canadá. Debido a su fertilidad, es obligada a convertirse en criada del comandante Fred Waterford, interpretado por Joseph Fiennes, y su esposa Serena Joy, a cargo de Yvonne Strahovski.

"El cuento de la criada" se encuentra disponible en Netflix desde el 6 de mayo, con sus seis temporadas completas, lo que permite a los usuarios disfrutarla en formato maratón.