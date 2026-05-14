El thriller sueco de Netflix que te hará estremecer con su historia basada en hechos reales

Escondida en el catálogo de Netflix Argentina se encuentra "The Breakthrough", una miniserie sueca de thriller policial y suspenso del 2025 que comenzó a captar la atención de los amantes de las historias intensas basadas en hechos reales. Con apenas cuatro episodios, la producción construye una investigación cargada de misterio, tensión y momentos inquietantes.

Con una atmósfera fría, incómoda y cada vez más intensa, la serie se convirtió en una de esas opciones ideales para maratonear en una noche. A medida que avanza, logra generar intriga constante y esa sensación de que cualquier detalle puede cambiar el rumbo de la investigación.

¿De qué se trata "The Breakthrough", el thriller policial sueco de Netflix que te mantiene en alerta?

¿De qué se trata "The Breakthrough", el thriller policial sueco de Netflix que te mantiene en alerta?

Esta producción sigue una investigación policial marcada por un crimen brutal que permanece sin resolverse durante años. La serie muestra cómo el caso empieza a consumir tanto a los investigadores como a las familias involucradas, mientras aparecen nuevas pistas y avances tecnológicos que podrían cambiarlo todo.

Uno de los puntos más interesantes es cómo retrata a los detectives y especialistas forenses, que pasan gran parte de sus vidas intentando resolver un caso que parece imposible. La presión, el desgaste emocional y la obsesión por encontrar respuestas terminan afectando cada aspecto de sus rutinas.

Funciona muy bien porque no necesita exagerar para generar incomodidad. Todo se siente frío, realista y bastante cercano, algo típico de los thrillers nórdicos. Además, al tener solo cuatro episodios, mantiene el suspenso todo el tiempo y se vuelve una de esas producciones ideales para ver de una sola vez.

Lo más impactante de la serie es que está inspirada en un caso real que sacudió a Suecia y permaneció sin resolver durante casi 16 años. Todo ocurrió en 2004, cuando un nene y una mujer fueron asesinados en un ataque que generó conmoción en todo el país. Durante años, la policía no logró encontrar al responsable y la investigación terminó convirtiéndose en una de las más complejas y frustrantes de ese país.

Con el paso del tiempo, el caso parecía destinado a quedar sin respuestas, hasta que los avances en tecnología genética y análisis de ADN permitieron abrir una nueva línea de investigación. Ese cambio terminó siendo clave para identificar al culpable muchos años después, algo que volvió todavía más inquietante la historia y despertó un enorme interés alrededor de cómo la ciencia logró resolver un crimen que parecía imposible.

Reparto de "The Breakthrough"

Peter Eggers como John

Mattias Nordkvist como Per

Jessica Liedberg como Karin

Karin de Frumerie como Gunilla

Bahador Foladi como Saeid

Annika Hallin como la fiscal del caso

Julius Fleischanderl como el joven involucrado en la investigación

Julia Sporre como una periodista vinculada al caso